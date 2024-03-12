Apple, M4 MacBook modellerini ne zaman çıkaracak?

Teknoloji

Apple, geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde MacBook Air M3 modelini görücüye çıkardı. M3 ailesinde üç farklı işlemciye yer veren ve çalışmalarını sonlandıran şirket, M4 serisi için erken testlere başladı. M4 MacBook modelleri ne zaman çıkacak?

M4 MacBook modelleri ne zaman çıkacak?

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yeni nesil M4 yongasını resmi olarak geliştirmeye başladı. M3'lü MacBook Air modellerinin geçtiğimiz günlerde tanıtıldığını düşünürsek, bu şirket açısından oldukça önemli bir gelişme.

M4 işlemcisinin ayrıntılar henüz bilinmiyor. Ancak raporlar; MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini ve diğer Mac modellerine güç vereceğini düşünüyor. M4'ün, 3nm sürecini koruyarak daha yüksek performans ve verimlilik vadedeceği belirtildi.

12332132

Ayrıca optimizasyon tarafında da bazı iyileştirmeler yapılacak. Bu da M3 yongasına göre hem performans hem de verimde önemli kazanımlara sahip olacağını gösteriyor. M4 platformunun, 2024'ün sonlarında veya 2025'te piyasaya çıkması olası görünüyor.

Apple'ın yongasında en büyük artışı yapay zeka görevlerinde yapabilir. Her yeni işlemcide Neural Engine'e daha fazla önem veren şirket, M4'te doğrudan çipin içine yerleştirilmiş daha fazla sayıda NPU çekirdeğine yer verecek.

Bu gelişme ise Mac bilgisayarlardaki yapay zeka özelliklerini güçlendirecek. Ayrıca görüntü ve video analizi gibi cihaz üzerinde makine öğrenimi görevlerinin daha hızlı olmasını sağlayacak. Geliştirme henüz erken aşamalarda olduğundan, M4 ile ilgili diğer teknik özellikler şimdilik bilinmiyor.