Apple, geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde MacBook Air M3 modelini görücüye çıkardı. M3 ailesinde üç farklı işlemciye yer veren ve çalışmalarını sonlandıran şirket, M4 serisi için erken testlere başladı. M4 MacBook modelleri ne zaman çıkacak?
M4 MacBook modelleri ne zaman çıkacak?
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yeni nesil M4 yongasını resmi olarak geliştirmeye başladı. M3'lü MacBook Air modellerinin geçtiğimiz günlerde tanıtıldığını düşünürsek, bu şirket açısından oldukça önemli bir gelişme.
M4 işlemcisinin ayrıntılar henüz bilinmiyor. Ancak raporlar; MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini ve diğer Mac modellerine güç vereceğini düşünüyor. M4'ün, 3nm sürecini koruyarak daha yüksek performans ve verimlilik vadedeceği belirtildi.
12332132
Ayrıca optimizasyon tarafında da bazı iyileştirmeler yapılacak. Bu da M3 yongasına göre hem performans hem de verimde önemli kazanımlara sahip olacağını gösteriyor. M4 platformunun, 2024'ün sonlarında veya 2025'te piyasaya çıkması olası görünüyor.
Apple'ın yongasında en büyük artışı yapay zeka görevlerinde yapabilir. Her yeni işlemcide Neural Engine'e daha fazla önem veren şirket, M4'te doğrudan çipin içine yerleştirilmiş daha fazla sayıda NPU çekirdeğine yer verecek.
Bu gelişme ise Mac bilgisayarlardaki yapay zeka özelliklerini güçlendirecek. Ayrıca görüntü ve video analizi gibi cihaz üzerinde makine öğrenimi görevlerinin daha hızlı olmasını sağlayacak. Geliştirme henüz erken aşamalarda olduğundan, M4 ile ilgili diğer teknik özellikler şimdilik bilinmiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, M4 MacBook modellerini ne zaman çıkaracak? - Son Dakika
Xiaomi, ilk elektrikli aracı olan Speed Ultra 7'yi (SU7) piyasaya sürerek, rekabetçi otomotiv endüstrisine giriş yapıyor. Çin'in beşinci büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ülke genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına başladı. SU7'nin fiyatı 28 Mart'ta açıklanacak. Xiaomi'nin elektrikli otomobil piyasasına girişi, BYD ve Tesla gibi firmalar arasında fiyat savaşının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Xiaomi'nin SU7 modeli, 'süper elektrik motor' teknolojisiyle dikkat çekiyor ve bazı Tesla ve Porsche elektrikli araçlardan daha hızlı hızlanabiliyor. Xiaomi ayrıca, otomobilin telefonlar ve diğer cihazlarla ortak işletim sistemini kullanacak olmasının mevcut müşterilerine cazip geleceğini umuyor. Xiaomi, Çin'in elektrikli araç piyasasında yeni girişimcilere izin veren az sayıda şirketten biri olarak yetkilendirildi.
Vivo çatısı altında markalaşıp kendi ismiyle üretim yapan iQOO, rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki payını arttırmak istiyor. Bu bağlamda şirket, bir süredir konuşulan iQOO Z9 modelini tanıttı. iQOO Z9 modeli, Mediatek Dimensity 7200 işlemci, 6,67 inç AMOLED ekran, 8GB RAM, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. Cihazın fiyatı ise 242 dolar ile 265 dolar arasında değişiyor.
Honor, Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde kullanacağı OmniVision OV50K sensörü ile DSLR kalitesinde fotoğraf sonuçları vaat ediyor. Sensörün LOFIC teknolojisi sayesinde yüksek dinamik diyafram aralığına sahip olan kamera, doğal ve kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Bu özelliklerin ne kadar başarılı olduğu ise 18 Mart'ta tanıtılacak olan Honor Magic 6 Ultimate modeliyle görülecek.
Türkiye'de uzun bir süredir kullanılamayan PayPal ve Apple Pay gibi ödeme sistemleri için yeni bir yasa yayınlandı. Yapılan değişiklikle birlikte yurtdışı tabanlı şirketler, kullanıcı verilerini kendi ülkelerinde barındırabilecekler. Bu durum, PayPal ve Apple Pay gibi şirketlerin Türkiye'de aktif hale gelmesine olanak sağlayabilir.
Samsung, Galaxy Watch modelleri yuvarlak yapısıyla akıllı saat tasarımında yuvarlak hatlı tasarımların başını çekiyor. Ancak şirketin yeni Galaxy Watch 7 modelinde dikdörtgen tasarım kullanma ihtimali konuşuluyor. Henüz model hakkında sızıntılar ortaya çıkmamış olsa da Samsung'un bu konuda heyecanlı olduğu belirtiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz wifi hizmeti uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, meydanda internet erişiminden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Akıllı telefon üreticisi Asus, pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 Ultra modeli 14 Mart'ta piyasaya sürülecek. Telefonun özellikleri arasında 6,78 inç FHD+ AMOLED LTPO panel, 144Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı, üçlü kamera kurulumu ve 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Ürünün fiyatı ise 986 Eurodan başlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford markasına, Türkiye'den ithal edilen kargo vanlarında yapılan hileler sebebiyle 365 milyon dolarlık ceza kesildi. Ford, araçların arka koltuklarını geçici olarak ekleyerek vergi dilimini düşük tutmuş, ancak bu durum tespit edilerek cezaya sebep olmuştur.
Sizin düşünceleriniz neler ?