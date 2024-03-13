Apple TV Plus Reklam Yayınlamaya Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple TV Plus Reklam Yayınlamaya Başlıyor

Apple TV Plus Reklam Yayınlamaya Başlıyor

Apple TV Plus kullanıcıları, uzun zamandır gelirlerini artırma yollarını arayan platformun reklam yayınlamaya başlayacağı dedikodularıyla güne başladı. Bu yöntem, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir ilaç olarak görülüyor. Reklam görme karşılığında daha uygun fiyata hizmet almak isteyen aboneler için ise geleceği belirsiz görünüyor.

13.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Apple TV Plus kullanıcıları, güne reklam dedikodularıyla başladı. Buna göre, uzun zamandır gelirlerini artırma yollarını arayan platform, reklam yayınlamaya başlayacak. Netflix, Disney ve Amazon'un da kullandığı bu yöntem, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir ilaç olarak görülüyor. Böylece fazla ücret ödemek istemeyen aboneler de, reklam görme karşılığında daha uygun fiyata hizmet almış olacak. İşte tüm detaylar…

Apple TV Plus da reklam gösterecek!

Bu zamana kadar reklam göstermediği için birçok övgü alan platform, aldığı bu kararla birlikte bazı kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor. Apple'ın son günlerde reklam müdürü pozisyonu için birkaç kişiyi işe aldığı da ortaya çıkınca, dedikodular kesinlik kazanmış oldu. Hedeflemeli reklam uygulamalarını devreye sokacağı söylenen şirketin, bu anlamda Meta gibi yapay zeka olanaklarından da faydalanacağı konuşuluyor.

Netflix'in reklamları devreye sokmasından bu yana bir gelir artışı yakalamasının, Apple'ın bu kararında büyük rol oynadığı belirtildi. Öte yandan, reklamların platformun premium havasını alıp götürebileceği söyleniyor. Geçtiğimiz dönemde fiyatlarını da yaklaşık 30 oranında artıran platformun, geleceği şu an için oldukça belirsiz görünüyor.

Ayrıca reklamlı üyeliğin fiyatı hakkında da herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat bu üyelik seviyesinin kullanıcıları zamansız reklamlara maruz bırakarak kötü bir izleyici deneyimi sunacağını iddia edenler de mevcut. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz.

Apple'ın hisse değeri çakıldı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın yayıncılık stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple TV Plus Reklam Yayınlamaya Başlıyor - Son Dakika

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