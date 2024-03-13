Apple TV Plus kullanıcıları, güne reklam dedikodularıyla başladı. Buna göre, uzun zamandır gelirlerini artırma yollarını arayan platform, reklam yayınlamaya başlayacak. Netflix, Disney ve Amazon'un da kullandığı bu yöntem, maddi sıkıntıda olan yayın platformları için bir ilaç olarak görülüyor. Böylece fazla ücret ödemek istemeyen aboneler de, reklam görme karşılığında daha uygun fiyata hizmet almış olacak. İşte tüm detaylar…
Apple TV Plus da reklam gösterecek!
Bu zamana kadar reklam göstermediği için birçok övgü alan platform, aldığı bu kararla birlikte bazı kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor. Apple'ın son günlerde reklam müdürü pozisyonu için birkaç kişiyi işe aldığı da ortaya çıkınca, dedikodular kesinlik kazanmış oldu. Hedeflemeli reklam uygulamalarını devreye sokacağı söylenen şirketin, bu anlamda Meta gibi yapay zeka olanaklarından da faydalanacağı konuşuluyor.
Netflix'in reklamları devreye sokmasından bu yana bir gelir artışı yakalamasının, Apple'ın bu kararında büyük rol oynadığı belirtildi. Öte yandan, reklamların platformun premium havasını alıp götürebileceği söyleniyor. Geçtiğimiz dönemde fiyatlarını da yaklaşık 30 oranında artıran platformun, geleceği şu an için oldukça belirsiz görünüyor.
Ayrıca reklamlı üyeliğin fiyatı hakkında da herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat bu üyelik seviyesinin kullanıcıları zamansız reklamlara maruz bırakarak kötü bir izleyici deneyimi sunacağını iddia edenler de mevcut. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz.
Apple'ın hisse değeri çakıldı!
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Son Dakika › Teknoloji › Apple TV Plus Reklam Yayınlamaya Başlıyor - Son Dakika
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