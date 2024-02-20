Apple, geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ile dünya çapında ses getirmeyi başardı. İlk haftasında başarılı bir satış grafiği yakalayan gözlük, Apple'ın da beklentilerini yakalamış gibi duruyor. Son raporlar, Apple Vision Pro 2 modelinin beklenenden yakın olacağını gösterdi.
Apple Vision Pro 2, 18 ay sonra çıkabilir
Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan rapora göre, Vision Pro 2 ilk tanıtımından 18 ay sonra, yani 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Apple'ın başlıca ağırlık ve batarya sorununu çözmesi bekleniyor.
Gurman, bir sonraki Vision Pro'nun geliştirilmesinin en az 18 ay sonra sonuçlanacağını bildirdi. Analist, Apple'ın ilk Vision Pro müşterilerini dikkatle incelediğini belirtti. Ayrıca gözlüklerini iade eden kullanıcılardan geri bildirim alacağını söyledi.
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Uzun geliştirme süresi, iPhone ve Apple Watch modellerinin yıllık güncellemeleriyle ters düşüyor. Ancak Apple'ın her yıl Vision Pro çıkarma gibi bir planı da yok. Bunun yerine şirket; XR gözlüğünü 2-3 yılda bir yenileyerek iPad'e benzer bir döngü izlemek istiyor.
Daha önce analist Ming-Chi Kuo ise Vision Pro 2'nin 2027'de piyasaya sürüleceğini tahmin etmişti. Bu, ilk modelle arasında 54 aya varan bir boşluk olacağı anlamına geliyor. Ancak Gurman, bu sürenin 18 ay kadar olacağını tahmin ediyor.
Bu arada söylentiler, Apple'ın 2025 yılında uygun fiyatlı bir gözlük sunmak istediğini de gösterdi. Bakalım Apple önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyecek, zamanla göreceğiz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro 2 Modeli 18 Ay Sonra Çıkabilir - Son Dakika
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