Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor?

Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor?

Gelen son bilgiler, Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini gösteriyor. Apple'ın yapacağı dil güncellemesiyle birlikte Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin cihaza eklenmesi, ürünün bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. Cihazın Amerika'da satışa çıkmasının ardından diğer ülkelerdeki fanlar, ürüne ulaşmak için çeşitli yollar deniyor. Apple yönetiminin ise cihazın yüksek fiyatı nedeniyle tedarik sürecini uzatmak istediği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Vision Pro'nun global satışına haziran ayında başlanması bekleniyor.

14.03.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelen son bilgiler, olay yaratan Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini bizlere gösteriyor. Eğer bu gerçekleşirse, giyilebilir teknoloji sektörüne yeni bir soluk gelebilir. Dedikodunun ortaya çıkış noktası ise, Apple'ın ürüne yapmaya hazırlandığı yeni dil güncellemesi oldu. Bu güncellemede Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin yer alması, cihazın bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. İşte tüm detaylar…

Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor?

2 Şubat'ta Amerika resmi olarak satışa çıkan Vision Pro, dünyaya yeterince açılmadığı konusunda sert eleştirilere maruz kalmıştı. Apple yönetiminin ise cihazın tam 3.500 dolar olan fiyat etiketinden çekindiği, bu bedele sahip bir ürünün tedarik sürecini daha uzun bir zamana yaymak istediği konuşuluyor.

Markanın diğer ülkelerdeki fanları ise bu karardan büyük bir rahatsızlık duyarken, ürüne çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyor. Cihaz şu an birçok yerde resmen kara borsa haline geldi. Elbette şirket yönetimi de, böyle durumları engellemek adına global satışa daha erken start verebilir.

Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor?

Apple Vision Pro, ne zaman globale açılacak?

Fakat firmanın dil güncellemesini başka ülkeler için değil, bu dilleri konuşmakta olan Amerikan vatandaşlarına özel yaptığını iddia edenler de var. Ayrıca konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama da şu ana kadar yapılmadı. Eğer bu dedikodular asılsız çıkarsa, Vision Pro'nun global satışına haziran ayındaki WWDC etkinliğiyle birlikte başlanması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Apple Vision Pro ekranlarında gizemli çatlaklar oluşuyor! Peki neden?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın pazarlama stratejisi doğru mu? Ürün Türkiye'ye ne zaman gelebilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye, Milli Haberleşme Uydusu Üreten 10 Ülkeden Biri Haline Geliyor
    21:26 Türkiye, Milli Haberleşme Uydusu Üreten 10 Ülkeden Biri Haline Geliyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı.

  • 2024 Peugeot 208 Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyat ve Özellikler
    20:31 2024 Peugeot 208 Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyat ve Özellikler

    Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor.

  • Konya'da düşen uçak için açıklama geldi!
    20:31 Konya'da düşen uçak için açıklama geldi!

    Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Ekonomiye güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor
    20:31 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Ekonomiye güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.

  • İstanbul'da Uluslararası Kuluçka Merkezi Açıldı
    20:30 İstanbul'da Uluslararası Kuluçka Merkezi Açıldı

    İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

  • Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda işbirliği yapacak
    19:49 Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda işbirliği yapacak

    Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor. İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.

  • Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi tamamladık, hedeflerimize devam ediyoruz
    19:03 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Görevimizi tamamladık, hedeflerimize devam ediyoruz

    Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay misyonunu başarıyla tamamladıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hedeflerine devam ettiklerini söyledi. Gençlik Buluşması'nda konuşan Gezeravcı, havacılık tutkusunun çocukluğundan beri devam ettiğini ve Türkiye'nin uzay alanındaki 10 stratejik hedefinden sadece birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Gezeravcı, gençlerin Türkiye'nin uzay eko sisteminde önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, hikayenin öznesinin gençler olduğunu ifade etti.


20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
20:00 Canlı anlatım Fenerbahçe çok baskılı oynuyor Canlı anlatım! Fenerbahçe çok baskılı oynuyor
18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:49 SpaceX starship roketi, Teksas’tan üçüncü test için fırlatıldı SpaceX starship roketi, Teksas'tan üçüncü test için fırlatıldı
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 22:00:53. #1.12#
SON DAKİKA: Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement