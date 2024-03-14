Teknoloji

Gelen son bilgiler, olay yaratan Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini bizlere gösteriyor. Eğer bu gerçekleşirse, giyilebilir teknoloji sektörüne yeni bir soluk gelebilir. Dedikodunun ortaya çıkış noktası ise, Apple'ın ürüne yapmaya hazırlandığı yeni dil güncellemesi oldu. Bu güncellemede Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin yer alması, cihazın bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. İşte tüm detaylar…

Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor?

2 Şubat'ta Amerika resmi olarak satışa çıkan Vision Pro, dünyaya yeterince açılmadığı konusunda sert eleştirilere maruz kalmıştı. Apple yönetiminin ise cihazın tam 3.500 dolar olan fiyat etiketinden çekindiği, bu bedele sahip bir ürünün tedarik sürecini daha uzun bir zamana yaymak istediği konuşuluyor.

Markanın diğer ülkelerdeki fanları ise bu karardan büyük bir rahatsızlık duyarken, ürüne çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyor. Cihaz şu an birçok yerde resmen kara borsa haline geldi. Elbette şirket yönetimi de, böyle durumları engellemek adına global satışa daha erken start verebilir.

Apple Vision Pro, ne zaman globale açılacak?

Fakat firmanın dil güncellemesini başka ülkeler için değil, bu dilleri konuşmakta olan Amerikan vatandaşlarına özel yaptığını iddia edenler de var. Ayrıca konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama da şu ana kadar yapılmadı. Eğer bu dedikodular asılsız çıkarsa, Vision Pro'nun global satışına haziran ayındaki WWDC etkinliğiyle birlikte başlanması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın pazarlama stratejisi doğru mu? Ürün Türkiye'ye ne zaman gelebilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.