Gelen son bilgiler, olay yaratan Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini bizlere gösteriyor. Eğer bu gerçekleşirse, giyilebilir teknoloji sektörüne yeni bir soluk gelebilir. Dedikodunun ortaya çıkış noktası ise, Apple'ın ürüne yapmaya hazırlandığı yeni dil güncellemesi oldu. Bu güncellemede Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin yer alması, cihazın bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. İşte tüm detaylar…
Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor?
2 Şubat'ta Amerika resmi olarak satışa çıkan Vision Pro, dünyaya yeterince açılmadığı konusunda sert eleştirilere maruz kalmıştı. Apple yönetiminin ise cihazın tam 3.500 dolar olan fiyat etiketinden çekindiği, bu bedele sahip bir ürünün tedarik sürecini daha uzun bir zamana yaymak istediği konuşuluyor.
Markanın diğer ülkelerdeki fanları ise bu karardan büyük bir rahatsızlık duyarken, ürüne çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyor. Cihaz şu an birçok yerde resmen kara borsa haline geldi. Elbette şirket yönetimi de, böyle durumları engellemek adına global satışa daha erken start verebilir.
Apple Vision Pro, ne zaman globale açılacak?
Fakat firmanın dil güncellemesini başka ülkeler için değil, bu dilleri konuşmakta olan Amerikan vatandaşlarına özel yaptığını iddia edenler de var. Ayrıca konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama da şu ana kadar yapılmadı. Eğer bu dedikodular asılsız çıkarsa, Vision Pro'nun global satışına haziran ayındaki WWDC etkinliğiyle birlikte başlanması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Apple Vision Pro ekranlarında gizemli çatlaklar oluşuyor! Peki neden?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın pazarlama stratejisi doğru mu? Ürün Türkiye'ye ne zaman gelebilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro, global satışa ne zaman başlıyor? - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı.
Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor.
Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor. İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.
Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay misyonunu başarıyla tamamladıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer hedeflerine devam ettiklerini söyledi. Gençlik Buluşması'nda konuşan Gezeravcı, havacılık tutkusunun çocukluğundan beri devam ettiğini ve Türkiye'nin uzay alanındaki 10 stratejik hedefinden sadece birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Gezeravcı, gençlerin Türkiye'nin uzay eko sisteminde önemli bir rol oynayacağını vurgulayarak, hikayenin öznesinin gençler olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?