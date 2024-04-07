Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Büyük Değişiklikler Yapmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Büyük Değişiklikler Yapmaya Hazırlanıyor

Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Büyük Değişiklikler Yapmaya Hazırlanıyor

Apple, 2018 yılından bu yana iPad Pro modelinde en büyük değişikliklerden birini yapmak için hazırlanıyor. Yeni iPad Pro'nun tanıtım tarihi ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin lansmanı birkaç kez ertelendi ve gecikmelerin donanım ve yazılım sorunlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Yeni iPad Pro modelleri, Apple'ın daha önce hiç üretmediği OLED ekranlara sahip olacak ve mayıs ayı başlarında piyasaya sürülecek.

07.04.2024 13:09
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Apple, 2018 yılından bu yana iPad Pro modelinde en büyük değişikliklerden birini yapmak için hazırlanıyor. Tanıtım tarihi ve bazı teknik özellikleri sızdırılan yeni iPad Pro ile bizi neler bekliyor? İşte detaylar…

Yeni iPad Pro özellikleri netleşiyor

Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin Mart veya Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak Apple, lansmanı geciktirmeye neden olan bir dizi geliştirme ve üretim sorunu ile karşı karşıya kalmış gibi görünüyor.

Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Büyük Değişiklikler Yapmaya Hazırlanıyor

Bu hafta gelen bir tedarik zinciri raporuna göre, yeni iPad'lerin lansmanı birkaç kez ertelendi. Gecikmelerin hem donanım hem de yazılım darboğazlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Yeni iPad'ler için kritik gelişme!

Yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri kutudan iPadOS 17.4 ile çıkacak ve Apple, bu yazılım güncellemesini sonlandırmakta sorun yaşıyor. Ayrıca, yeni iPad Pro'lar, Apple'ın daha önce hiç üretmediği OLED ekranlara sahip olacak. Bu ekranlar, bildirilenlere göre gecikmelere katkıda bulunan yeni üretim teknikleri gerektiriyor.

Bloomberg, yeni iPad Pro ve iPad Air'in mayıs ayı başlarında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Display Supply Chain Consultants analisti Ross Young, bir raporunda yeni iPad Pro modellerinin bu ay Apple'ın tedarik zincirinden gönderilmeye başlayacağını söyledi.

Young'a göre, 11 inçlik iPad Pro'nun üretimi 12.9 inçlik modelin gerisinde kalıyor, bu da piyasaya sürüldüğünde bulmanın zor olabileceğini düşündürüyor. Yeni iPad modellerinin OLED ekranının LG tarafından üretildiğini belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Apple, Yeni iPad Pro Modeli İçin Büyük Değişiklikler Yapmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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