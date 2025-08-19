Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak - Son Dakika
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete\'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
19.08.2025 07:49
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu yeni araçlarda hemen, eski modellerde ise 2026'dan 2028'e kadar kademeli olarak uygulanacak; okul servisleri için ise şart 2027'ye kadar ertelendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esaslar düzenlendi.

İLK KEZ TESCİL EDİLECEK ARAÇLARDA ZORUNLU

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar içinse kademeli bir geçiş takvimi belirlendi:

  • 2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026'ya kadar,
  • 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027'ye kadar,
  • 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

OKUL SERVİSLERİNDE 2027'YE ERTELENDİ

Yönetmelikte ayrıca okul servis araçlarına yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027'ye kadar ertelendi.

Yeni yönetmelik hükümleri İçişleri, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarınca yürütülecek.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak - Son Dakika
