Yerli savunma sanayii şirketlerinden en önemlisi olan ASELSAN, kuantum teknolojileri alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Yaklaşık 1 yıl önce Kuantum Araştırma Laboratuvarı'nı (KUANTAL) kuran bugün önemli bir eşiği atladı.

ASELSAN, ilk kuantum entegre devrelerini üretti

Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki ilk laboratuvarı olan KUANTAL'da ilk kuantum entegre devreler elde edildi. Proje, haberleşme, algılama, bilgi sistemleri, kriptoloji gibi alanlarda gelişimi hedefliyor.

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Twitter (X) hesabından şu ifadelere yer verdi;

Araştırma Laboratuvarımız KUANTAL'da ilk kuantum entegre devreleri ürettik. Kuantum araştırmalarımız, mevcut ürünlerdeki sensör ve cihazlara yüksek teknolojiler katacak. Ülkemizin kuantum teknolojilerindeki bilgi birikimini milli sistemlere dönüştüreceğiz.

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Dünyanın sayılı kuantum laboratuvarlarından birisi olmayı hedefleyen KUANTAL'daki ilk ürünler olarak kuantum rassal sayı üreteci, ilk kuantum entegre devreler üretildi. Ek olarak ASELSAN, önümüzdeki yıllarda KUANTAL ile birlikte Türkiye'nin Kuantum Strateji Yol Haritası'nı belirlemek istiyor.