Aslan Balığı İzleme Projesi Başladı

22.08.2025 11:45
EÜ akademisyenleri, akustik telemetri ile aslan balığının popülasyon özelliklerini inceleyecek.

Ege Üniversitesi (EÜ) akademisyenleri, akustik telemetri yöntemiyle izledikleri aslan balığının yaşam alanları ve popülasyon özelliklerini belirleyerek Akdeniz ekosistemini tehdit eden bu türle mücadelede yeni stratejiler geliştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytaç Özgül'ün yürütücüsü olduğu "Gökova Körfezi'nde aslan balığının akustik telemetri yöntemiyle izlenmesi ve popülasyon özelliklerinin belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Projeyle aslan balığının yaşam alanları ve mevsimsel göç davranışı belirlenerek, bu bilgiler doğrultusunda aslan balığı kontrol stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aytaç Özgül, kıyılardaki en istilacı türlerden biri olan aslan balığının, yüksek üreme kapasitesi ve doğal avcılarının az olması gibi nedenlerle kontrolsüz bir şekilde hızla yayıldığını belirtti.

Türün Akdeniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline geldiğini aktaran Özgül, "Bu çalışmada aslan balığının yaşam alanlarını ve mevsimsel göç davranışını belirlemek ve bu bilgi doğrultusunda aslan balığı kontrol stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgül, çalışmanın Akdeniz'de ilk kez yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akdeniz ekosisteminde ilk kez gerçekleştirilecek çalışmada, Gökova Deniz Koruma Alanı'nda akustik telemetri ve markalama yöntemleri kullanılarak aslan balığının yaşam alanları ve mevsimlik hareket modelleri belirlenecektir. 36 aylık projede markalama çalışmalarının yanı sıra sualtı görsel sayım tekniğiyle aslan balığının habitat tercihi ve dağılımı, bölgedeki paydaşlara gerçekleştirilecek görüşmelerle aslan balığı ve balıkçı etkileşimi ortaya konacaktır. Ayrıca aslan balıklarının üreme, büyüme, yaş, cinsiyet ve boy-ağırlık ilişkileri gibi popülasyon parametrelerinin belirlenmesi de çalışma kapsamında yer almaktadır."

Projenin aslan balığı ile mücadelede kullanılan stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini belirten Özgül, çalışmada Prof. Dr. Altan Lök, Prof. Dr. Okan Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Evrim Kurtay'ın araştırmacı olarak görev aldığını aktardı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Aytaç Özgül ve proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Kaynak: AA

10:41
