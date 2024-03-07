ASUS ROG Zephyrus G16: OLED Ekranlı Yenilikçi Oyun Dizüstü Bilgisayarı

ROG Zephyrus ürün serisi, güçlü performansı, taşınabilirliği ve yenilikçi tasarımı bir araya getiren ASUS'un oyun dizüstü bilgisayarları serisi olarak dikkat çekiyor. OLED ekranlı ilk ROG notebook ASUS ROG Zephyrus G16 inceleme sizlerle.
ASUS ROG Zephyrus G16 inceleme
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İlk model olan ROG Zephyrus GX501, 2017'de Computex'te duyuruldu ve 17,9 mm incelikte bir kasaya NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU yerleştirebilen devrim niteliğinde bir soğutma sistemine sahipti. O dönemde böylesine ince ve kompakt oyun dizüstü bilgisayarları mevcut değildi, Zephyrus GX501 bu segmenti tamamen değiştirdi. Bir oyun dizüstü bilgisayarının ortalama ağırlığı da neredeyse 2 kg azaldı.
2024 yılında ise ASUS, oyuncuların ve görsel iş yapanların değer verdiği yüksek renk doğruluğu sunan OLED ekranlı, HDR modu ile etkileyici bir içerik izleme deneyimi, ofis saatleri boyunca rahat çalışma ve çocuklar ve yetişkinler için istisnai göz bakımı sunan ROG Zephyrus G16 modelini piyasaya sundu.
ROG Zephyrus G16'nın en önemli ekran özellikleri arasında 16: 10 en-boy oranı, 2.5K (2560 x 1600) çözünürlük, 500-nit pik parlaklık, 240 Hz yenileme hızı, 0.2 ms tepki süresi, NVIDIA G-Sync ve PANTONE doğrulaması gibi üst düzey özelliklere sahip.
Profesyonel kalitede gerçeğe uygun renkler OLED dizüstü bilgisayarlar, sinema kalitesinde %100 DCI-P3 renk gamına sahip, olağanüstü detaylı ve gerçekçi görseller sunuyor. Ekran üzerinde yeniden üretilen renkler daha zengin ve daha canlı, video yayın hizmetinde içerik izlemek veya renk yoğun projeler yapmak için ideal bir ekrana sahip.
%70 mavi ışık azalması mavi ışığın görsel rahatsızlık ve uyku kalitesini bozma potansiyeli bilinen bir gerçek. ROG OLED dizüstü bilgisayarlarının spektrumu kalibre ederek, %70 daha az mavi ışık yayıyor. Düşük parlaklıkta harika netlik 3B renk hacmini hesaplarken, geleneksel 2B renk gamına aydınlatma ekleyen ROG OLED ekranı, herhangi bir parlaklık seviyesinde daha iyi renk performansı sunan yaklaşık %60 daha yüksek bir renk hacmine sahip.
Zephyrus G16 (GU605), son Intel Core Ultra 9 185H CPU ve NVIDIA RTX 4090 GPU ile birlikte geliyor. Bu güçlü donanım, en üst yapılandırmada (Core Ultra 9 + RTX 4090) sistem TDP'sine 235W'a ulaşıyor, bu da USB Type-C bağlantı noktalarının sağlayamayacağı kadar yüksek olan 200W ve üzeri stabil güç sağlayan yeni bir özel şarj portuna ihtiyaç duyuyor. ROG mühendisleri, USB Type-C'ye benzer görünen ancak 200W ve üstü için stabil güç sağlayabilen yeni bir özel şarj portu tasarladı.
Özellikle günlük işleri ve oyun zamanını ayıranlar için Zephyrus G16 (GU605) MUX Anahtarı ile birikte geliyor. MUX veya Çoklayıcı Anahtar, kullanıcılara işlemcinin entegre grafiklerini manuel olarak etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağı sağlıyor. Böylece kareler doğrudan harici GPU'dan ekrana yönlendirilebiliyor. Zephyrus G16 (GU605) ayrıca, MSHybrid modu ile entegre grafikler arasında geçiş yapmak için cihazı yeniden başlatma gereksinimini ortadan kaldıran NVIDIA Advanced Optimus'u destekliyor.
Son Dakika › Teknoloji › ASUS ROG Zephyrus G16: OLED Ekranlı Yenilikçi Oyun Dizüstü Bilgisayarı - Son Dakika Prime Video, Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks ortaklığında üretilen yaklaşan Fallout dizi serisinin son fragmanında, çorak topraklarda bir ghoul, Vault Dweller ve Brotherhood of Steel üyesinin hayatta kalma mücadelesi sergileniyor. Fallout dizisi, 11 Nisan 2024'te Prime Video'da yayınlanacak ve Fallout serisinde hayatta kalanların hikayesini anlatan yeni bir öykü sunuyor. Dizinin yaratım süreci, Jonathan Nolan ve Todd Howard'ın buluşmasıyla başlamış ve Fallout oyunlarına olan tutkularıyla ilgili yorumlar yapılmıştır. Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek. Elektrikli otomobillerin artan popülaritesi ile birlikte sürücülerin bu araçların bakımı ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinme isteği artıyor. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha az hareketli parçaya ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olsa da, belirli türlerde yağlama ve soğutma sıvılarına ihtiyaç duyar. Castrol, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirerek bu ihtiyacı karşılamaktadır. Elektrikli araçlarda yağ kullanımı genellikle batarya termal yönetimi ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulması alanlarında görülür. Castrol'ün yenilikçi çözümleri, batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek performansı artırır ve batarya ömrünü uzatır. Ayrıca, elektrik motorları ve dişli kutuları gibi diğer bileşenlerde de verimlilik artırıcı yağlama sıvıları kullanılır. Elektrikli araçlar tamamen yağsız sistemler değildir, ancak yüksek performanslı yağlar ve soğutma sıvıları kullanılarak optimal çalışma koşulları sağlanır. Adobe, bulut tabanlı mobil tasarım platformu Adobe Express için yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, masaüstü kullanıcıları tarafından zaten keyifle kullanılan yaratıcı düzenleme ve Firefly destekli yapay zeka özelliklerini iOS ve Android cihazlarına getiriyor. Adobe Express'in yeni uygulaması, kullanıcıların sosyal medya gönderileri, afişler ve web sitesi banner'ları gibi yaratıcı varlıklar üretmelerini kolaylaştırıyor. Creative Cloud üyeleri, mobil uygulama içinde doğrudan Photoshop ve Illustrator dosyalarına erişip düzenleyebiliyor. Adobe Express beta uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Premium özellikler, Firefly destekli Generative Fill ve Text to Image efektleri, uygulama test aşamasındayken ek maliyet olmaksızın sunuluyor. Apple'ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı elektrikli araç projesi iptal edildi. Projenin maliyeti 1 milyar doları aştı. Apple, Mercedes ve Ford ile anlaşmaya çalıştı, McLaren'ı satın almayı düşündü. Apple Car'ın gelişmiş otonom teknolojiye sahip olması bekleniyordu. Microsoft, 21 Mart'ta düzenleyeceği 'New Era of Work' etkinliğinde Windows 11 işletim sistemi ve Microsoft Copilot yapay zeka teknolojisi hakkında güncellemeler sunacak. Etkinlikte ayrıca yeni Surface modelleri tanıtılacak. Copilot'un yeni Surface cihazlarında varsayılan olarak sunulması bekleniyor. İlk cihazlar Nisan ve Haziran aylarında piyasaya sürülecek. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye'de yazılımcı yetiştirme adımları atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, Türkiye'de 245 bin aktif ve 40 bin freelancer olmak üzere toplamda 285 bin yazılımcı bulunuyor. Uluslararası Yetenek Transferi projesi kapsamında ise yabancı yazılımcılardan gelen başvuruların çoğunluğu olumlu değerlendirildi. Ancak, yazılımcı sayısının nüfusa oranla yüksek olması işsizlik riskini beraberinde getirebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından üretim altyapısı, turizm altyapısı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi alanlarında desteklenerek Zonguldak'ta hayata geçirilen projelerin açılışını gerçekleştirdi. 7 Mart 2024 tarihinde düzenlenen IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Av. Bedia Teymur, ''Geleceği Şekillendirmek'' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, ''Belki de gelecekte şehirlerimiz 'Yapay zeka' ile yönetilecek. Dolayısı ile belki de ileriki zamanlar seçimler tarih olabilir ve bizi yapay zeka robotlar yönetebilir'' dedi. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, tüketicileri şaşırtan elektronik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 satmaya başlayan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 Pro Max satıyor. Hem de Apple'dan daha ucuza. ŞOK, 6 Mart – 11 Mart tarihleri arasında iPhone 15 Pro Max 256 GB modelini 83 bin 499 TL fiyatla satıyor. Telefonun Apple'ın resmi web sitesinde 89 bin 999 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 6 bin 500 TL'lik fark olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yandex Reklam Ağı'nın bir parçası olan AppMetrica'nın yeni LTV ve müşteri kaybı analizi özelliği, mobil uygulama pazarlama kampanyalarını optimize etmeyi sağlıyor. Yapay zeka kullanımıyla en yüksek LTV oranına sahip potansiyel kullanıcıları bulan bu özellik, reklam kampanyalarının performansını artırıyor ve kayıp olasılığını azaltıyor.
ÖzellikDeğerModelGU605 (2024)Ağırlık1.95 kg (RTX 4080/90), 1.85 kg (RTX 4050/60/70)İşlemciIntel Core Ultra 9 185H, 5.1GHz Boost Clock, 16 Çekirdek/22 ThreadsGrafikNVIDIA RTX 4090, 16 GB VRAM (95W + 20W TGP)Ekran16" OLED, 2.5K (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3, 0.2 ms, 500 nits HDR parlaklık, VESA DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision ®, Delta E Bellek32 GB LPDDR5X 7467MHz (on board)Depolama2 x PCIE 4.0 SSD M.2 2280 Yuvası1x 2TB Gen 4×4 SSD dahil (Transfer hızı: Up to 7000MB/s)Giriş/Çıkış PortlarıSol: 1 x Thunderbolt 4, DP2.1 (iGPU), 100W PD 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x Ses kombinasyonu jakıSağ: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, DP1.4 (dGPU), G-Sync, 100W PD 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD Kart yuvası (UHS-II)WLAN + BTWi-Fi 6E 2×2 + BT5.3Ses4 x 2 W Bass hoparlörler, 2 x 2 W Tiz hoparlörler +Dolby AtmosKamera1080p IR Kamera + Windows Hello DesteğiPil90WhrAdaptör240W
Son Dakika › Teknoloji › ASUS ROG Zephyrus G16: OLED Ekranlı Yenilikçi Oyun Dizüstü Bilgisayarı - Son Dakika
Prime Video, Bethesda Game Studios ve Bethesda Softworks ortaklığında üretilen yaklaşan Fallout dizi serisinin son fragmanında, çorak topraklarda bir ghoul, Vault Dweller ve Brotherhood of Steel üyesinin hayatta kalma mücadelesi sergileniyor. Fallout dizisi, 11 Nisan 2024'te Prime Video'da yayınlanacak ve Fallout serisinde hayatta kalanların hikayesini anlatan yeni bir öykü sunuyor. Dizinin yaratım süreci, Jonathan Nolan ve Todd Howard'ın buluşmasıyla başlamış ve Fallout oyunlarına olan tutkularıyla ilgili yorumlar yapılmıştır.
Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek.
Elektrikli otomobillerin artan popülaritesi ile birlikte sürücülerin bu araçların bakımı ve işletimi hakkında daha fazla bilgi edinme isteği artıyor. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha az hareketli parçaya ve düşük bakım gereksinimlerine sahip olsa da, belirli türlerde yağlama ve soğutma sıvılarına ihtiyaç duyar. Castrol, elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış ürünler geliştirerek bu ihtiyacı karşılamaktadır. Elektrikli araçlarda yağ kullanımı genellikle batarya termal yönetimi ve diğer elektronik bileşenlerin soğutulması alanlarında görülür. Castrol'ün yenilikçi çözümleri, batarya hücrelerinin aşırı ısınmasını önleyerek performansı artırır ve batarya ömrünü uzatır. Ayrıca, elektrik motorları ve dişli kutuları gibi diğer bileşenlerde de verimlilik artırıcı yağlama sıvıları kullanılır. Elektrikli araçlar tamamen yağsız sistemler değildir, ancak yüksek performanslı yağlar ve soğutma sıvıları kullanılarak optimal çalışma koşulları sağlanır.
Adobe, bulut tabanlı mobil tasarım platformu Adobe Express için yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama, masaüstü kullanıcıları tarafından zaten keyifle kullanılan yaratıcı düzenleme ve Firefly destekli yapay zeka özelliklerini iOS ve Android cihazlarına getiriyor. Adobe Express'in yeni uygulaması, kullanıcıların sosyal medya gönderileri, afişler ve web sitesi banner'ları gibi yaratıcı varlıklar üretmelerini kolaylaştırıyor. Creative Cloud üyeleri, mobil uygulama içinde doğrudan Photoshop ve Illustrator dosyalarına erişip düzenleyebiliyor. Adobe Express beta uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor. Premium özellikler, Firefly destekli Generative Fill ve Text to Image efektleri, uygulama test aşamasındayken ek maliyet olmaksızın sunuluyor.
Apple'ın on yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı elektrikli araç projesi iptal edildi. Projenin maliyeti 1 milyar doları aştı. Apple, Mercedes ve Ford ile anlaşmaya çalıştı, McLaren'ı satın almayı düşündü. Apple Car'ın gelişmiş otonom teknolojiye sahip olması bekleniyordu.
Microsoft, 21 Mart'ta düzenleyeceği 'New Era of Work' etkinliğinde Windows 11 işletim sistemi ve Microsoft Copilot yapay zeka teknolojisi hakkında güncellemeler sunacak. Etkinlikte ayrıca yeni Surface modelleri tanıtılacak. Copilot'un yeni Surface cihazlarında varsayılan olarak sunulması bekleniyor. İlk cihazlar Nisan ve Haziran aylarında piyasaya sürülecek.
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye'de yazılımcı yetiştirme adımları atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, Türkiye'de 245 bin aktif ve 40 bin freelancer olmak üzere toplamda 285 bin yazılımcı bulunuyor. Uluslararası Yetenek Transferi projesi kapsamında ise yabancı yazılımcılardan gelen başvuruların çoğunluğu olumlu değerlendirildi. Ancak, yazılımcı sayısının nüfusa oranla yüksek olması işsizlik riskini beraberinde getirebilir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından üretim altyapısı, turizm altyapısı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi alanlarında desteklenerek Zonguldak'ta hayata geçirilen projelerin açılışını gerçekleştirdi.
7 Mart 2024 tarihinde düzenlenen IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Av. Bedia Teymur, ''Geleceği Şekillendirmek'' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, ''Belki de gelecekte şehirlerimiz 'Yapay zeka' ile yönetilecek. Dolayısı ile belki de ileriki zamanlar seçimler tarih olabilir ve bizi yapay zeka robotlar yönetebilir'' dedi.
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden ŞOK, tüketicileri şaşırtan elektronik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 satmaya başlayan ŞOK, şimdi ise iPhone 15 Pro Max satıyor. Hem de Apple'dan daha ucuza. ŞOK, 6 Mart – 11 Mart tarihleri arasında iPhone 15 Pro Max 256 GB modelini 83 bin 499 TL fiyatla satıyor. Telefonun Apple'ın resmi web sitesinde 89 bin 999 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 6 bin 500 TL'lik fark olduğunu söyleyebilmek mümkün.
Yandex Reklam Ağı'nın bir parçası olan AppMetrica'nın yeni LTV ve müşteri kaybı analizi özelliği, mobil uygulama pazarlama kampanyalarını optimize etmeyi sağlıyor. Yapay zeka kullanımıyla en yüksek LTV oranına sahip potansiyel kullanıcıları bulan bu özellik, reklam kampanyalarının performansını artırıyor ve kayıp olasılığını azaltıyor.
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