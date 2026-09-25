ATÜ Akay FoF, Aksaray'da iki roketle iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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ATÜ Akay FoF, Aksaray'da iki roketle iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu

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ATÜ Akay FoF, Aksaray\'da iki roketle iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu
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ATÜ Akay FoF Roket Takımı, Aksaray'daki TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nda orta ve yüksek irtifa kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Beren orta irtifada 4 bin 200 metreye, Nefes yüksek irtifada yaklaşık 6 bin metreye ulaştı; roketler paraşütle hasarsız kurtarıldı.

Adanalı öğrencilerin oluşturduğu Akay FoF Roket Takımı, TEKNOFEST kapsamındaki Roket Yarışması'nda orta ve yüksek irtifa kategorilerinde iki ayrı roketle üçüncülük elde etti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri tarafından kurulan AKAY FoF Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında Aksaray'da düzenlenen Roket Yarışması'nda hem orta irtifa hem de yüksek irtifa kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlerin atölyede tasarlayıp ürettiği roketler belirlenen irtifalara ulaşırken, görev uçuşlarının ardından paraşüt sistemleriyle hasarsız şekilde kurtarıldı.

TEKNOFEST kapsamında Aksaray Atış Alanı'nda düzenlenen Roket Yarışması'nda 2 bin 139 takım, tasarlayıp ürettikleri roketlerle dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada yapılan değerlendirmelerin ardından 73 takım finale kaldı. Akay FOF ve Akay FoF Plus olarak iki takıma ayrılan Roket Takımı tarafından geliştirilen roketlerden "Beren" orta irtifada 4 bin 200 metreye, "Nefes" ise yüksek irtifada yaklaşık 6 bin metre hedefine başarıyla ulaştı.

"Hedeflerimize ulaştık, iki kategoride de derece aldık"

Akay FoF Takım Kaptanı Metehan Dağ, takım olarak ilk defa iki roketle mücadele ettiklerini söyleyerek, "Bu roketlerden biri orta irtifa, diğeri ise yüksek irtifa. Yüksek irtifada yaklaşık 6 bin metre, orta irtifada ise 4 bin 200 metre hedeflerimiz vardı. Her iki hedefimize de ulaştık. İki roketimizin de havada ayrılması ve paraşütleriyle sorunsuz şekilde kurtarılması görevlerini eksiksiz tamamladık. Kendi özgün aviyonik sistemlerimizi kullandık. Haberleşme, basınç ve nem gibi verileri başarıyla ölçüp hakem heyetine sunduk. Bu yıl her iki kategoride de üçüncülük elde ettik. Takımımızda devir teslim kültürü var. Üst sınıflardan aldığımız bayrağı alt sınıflara aktarıyoruz. Hedefimiz seneye iki roketle de birincilik kürsüsüne çıkmak" diye konuştu.

"Geceleri atölyede sabahlayarak hazırlandık"

Akay FoF takımının aviyonik sorumlusu Osman Emre Çay ise, yaklaşık bir yıllık çalışma süreci geçirdiklerini dile getirerek, "Özellikle son 2-3 ay tempomuz oldukça arttı. Gece geç saatlere kadar atölyede kalarak sistemlerin entegrasyonu ve testleri üzerinde çalıştık. Bu sene iki takıma ayrılarak hem orta hem yüksek irtifada yer aldık. İki kategoride birden dereceye girmeyi hedefliyorduk ve ikisinde de üçüncü olduk. Süreç boyunca teknik ve lojistik destekte bulunan danışman hocalarımıza ve rektörlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
TeknolojiTeknofestAksarayTürkiyeEğitimSon Dakika

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