Audi, sevilen spor otomobil modellerini iptal etmeye devam ediyor. Bir süre önce Audi TT'nin üretimlerini sonlandıran şirket, şimdi de son Audi R8 modelinin banttan indiğini söyledi. Böylece ilk olarak 2003 yılında üretilen araç rafa kaldırılmış oldu.
Audi R8 için bir devir kapandı
Audi'nin ikonik spor otomobili için bir dönemin sonu geldi. Alman otomotiv devi, son R8 modelinin üretim hattından çıktığını açıkladı. Almanya'daki Böllinger Höfe fabrikasında üretilen son araç, Vegas Sarısı renginde V10 motorlu Performance Quattro Edition oldu.
İlk olarak 2003 yılında piyasaya sürülen Audi R8, Alman markasının otomobil pazarında ciddi bir oyuncu olmasını sağlamıştı. Şirketin efsanevi 5.2 litrelik V10 motorundan güç alan R8; Lamborghini ve Ferrari'den daha uygun fiyata heyecan verici performans sunuyordu.
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R8, 21 yıllık ömrü boyunca Audi'nin sportif imajına büyük katkı sağladı. Son yılında satışlarını yarı yarıya artırmasına rağmen, geçtiğimiz yıl 2 binden daha az satış rakamına ulaştı. Bu da Audi'nin en yavaş satan modeli olduğu anlamına geliyor.
Ayrıca Avrupa ve ABD'de emisyon düzenlemeleri ve elektrifikasyona yönelik baskılar yaşayan Audi, ikonik modelini iptal etme vakti geldiğine karar verdi.
Audi henüz R8'in halef model olup olmayacağını açıklamadı. Ancak bu aracın üretiminin sonlanması, Volkswagen AG'nin de 5.2 litrelik V10 motordan vazgeçtiği anlamına geliyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Audi, R8 Modelinin Üretimini Sonlandırdı - Son Dakika
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