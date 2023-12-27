 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi!

Avrupa Birliği, birçok teknoloji şirketine istediklerini yaptırmayı başardı. Apple, RCS protokolünü benimsemeyi kabul etti ve USB-C bağlantı noktasına geçiş yaptı. Meta ve diğer sosyal medya şirketleri de yaptırımlardan etkilendi. Ayrıca Avrupa'da tasarım ödülü alan Çinli elektrikli otomobil Jiyue 07 tanıtıldı.

Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi!
27.12.2023 - 10:28,  Güncelleme: 10:36
Abone Ol

2023 yılı teknolojik gelişmeler açışından oldukça verimli bir yıl oldu. Birçok gelişmeye imza attılar. Aynı zamanda bu yıl teknoloji şirketleri 2023 yılında büyük tavizler verdi. Bu tavizlerin hiçbiri Avrupa Birliği'nin baskısı olmasaydı gerçekleşemezdi. İşte detaylar…

Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi!

Avrupa Birliği birçok teknoloji şirketine istediklerini yaptırmayı başardı. Örneğin Apple, kısa mesajların Android cihazlarla birlikte çalışabilmesine olanak tanıyan RCS protokolünü benimsemeyi kabul etti. Ayrıca şirket uzun bir süre sonra, Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasına geçiş yaptı. Yeni iPhone serisinde USB-C bağlantı noktasını kullandı.

Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi!

Sosyal medya şirketleri de Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından nasibini aldı. Meta aylık abonelik için hedefli reklamlardan vazgeçme seçeneği sundu. TikTok, Meta ve Snapchat; bazı kullanıcıların öneri algoritmalarından tamamen çıkmalarına imkan tanıdı. Ayrıca Meta şartlarını kabul edene kadar Twitter'ın rakibi Threads'in Avrupa piyasasına girmesine izin vermedi.

Avrupa'da tasarım ödülü alan Çinli elektrikli otomobil:  Jiyue 07 tanıtıldı!

Avrupa Birliği'nin düzenlemeleri oldukça titizlikle gerçekleşti. En önemli sonuçlarından biri hiç şüphesiz yeni iPhone 15 serisinin Apple'ın özel Lightning bağlantı noktası yerine USB-C'yi desteklemesidir. Şirket bu geçişi kendi başına yaptı. Ancak bu geçiş 2023 yılında USB-C'yi ortak şarj standardı haline getiren bir Avrupa yasasının doğrudan sonucu olarak gerçekleşti.

Apple yöneticisi Greg Joswiak geçen yıl kurallarla ilgili olarak "Dünyanın her yerinde olduğu gibi yerel yasalara uymaktan başka seçeneğimiz yok" dedi. Yönetmeliğe göre tüm yeni telefonların ve diğer mobil cihazların 2024 yılı sonuna kadar USB-C'yi benimsemesi gerekiyor.

Sosyal medya uygulamaları da Avrupa Birliği'nin kontrolünden geçiyor. Ayrıca bu büyük sosyal medya platformları da bu yıl yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'nın kapsamına giriyor. Bu yasaya göre bu şirketlerin dezenformasyon ve diğer zararlı içeriklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapması gerekiyor.

Her ne kadar bu uygulamalar AB'ye özgü düzenlemelerin bir sonucu olsa da, bu değişikliklerden tüm dünyadaki kullanıcılar etkileniyor. Bunlar devasa değişiklikler gibi görünmese de, tüm bu şirketlerin iş modellerinin tam kalbinde yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Apple, Avrupa Birliği, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi! - Son Dakika


11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49
Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi

Son Dakika
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:49 Firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:17:42. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği, teknoloji şirketlerini dize getirdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement