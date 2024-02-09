Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı bugün Dünya\'ya iniyor

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Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı, bugün TSİ 16.30 sıralarında Florida Daytona Beach'e inecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün bugün ABD yerel saatiyle 08.30'dan sonra (TSİ 16.30) Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor.

BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

İnişin gerçekleşmesinin ardından her mürettebat 2-3 dakikada çıkartılıp kurtarma botuna alınıyor. Botta doktorlar ve mürettebat bulunuyor. Mürettebat gemiye alındıktan sonra ilk muayeneleri yapılacak ve buradan da Houston'a götürülecek. Houston'da daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

CANLI YAYIN 15.25'TE

Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek 47 saatlik bir yolculuk yapması öngörülüyor. Daytona Beach bölgesinde okyanusa TSİ 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da TSİ 15.25'te başlayacak.

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan; Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirdi.

Alper Gezeravcı'nın uzayda yaptığı 13 bilimsel deney

DÖNÜŞ YOLCULUĞU 3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.