Azerbaycanlı Öğrencilere Uzay Eğitimi - Son Dakika
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Teknoloji

Azerbaycanlı Öğrencilere Uzay Eğitimi

Azerbaycanlı Öğrencilere Uzay Eğitimi

Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı, Azerbaycanlı 14 çocuğa uzay teknolojileri eğitimi verdi.

26.11.2024 10:16
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı Türkiye'de Azerbaycanlı öğrencilere eğitim verildi.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, dünyada ABD Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu lisansı bulunan iki uzay kampından biri olan İzmir'deki kamp, farklı ülkelerden uzay meraklısı çok sayıda çocuk, genç ve yetişkini ağırlıyor.

Bu kapsamda Uzay Kampı Türkiye ve Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos'un iş birliğiyle düzenlenen özel programda Azerbaycanlı 14 çocuğa uzay teknolojileri eğitimi verildi.

Uzay teknolojilerini yakından öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, astronot simülatör eğitimleri, Mars'ta kolonileşme, aya uçuş simülasyonları gibi etkinliklere katıldı.

Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos'un Uzay Akademisi Müdürü İmran Mukhtarov, Uzay Kampı Türkiye ile gerçekleştirilen programın çok başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzay Akademimiz ve Uzay Kampı Türkiye iş birliği, Türk dünyasında uzay alanında farkındalık yaratarak geleceğin uzay liderlerinin yetiştirilmesine zemin hazırlamanın yanı sıra, katılımcılar arasındaki dayanışma ve dostluğu güçlendirmeyi amaçlıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Azerbaycanlı Öğrencilere Uzay Eğitimi - Son Dakika

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