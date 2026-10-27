Bade Bankı'nın Sessiz Değerler projesi Aydın birincisi oldu, Gaziantep'te tanıtılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bade Bankı'nın Sessiz Değerler projesi Aydın birincisi oldu, Gaziantep'te tanıtılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bade Bankı\'nın Sessiz Değerler projesi Aydın birincisi oldu, Gaziantep\'te tanıtılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, aile içinde söylenmeden öğretilen davranışları konu alan projesiyle Aydın il birincisi oldu. Bankı, 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor.

Aydın birincisi olan projesiyle 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılan Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, Gaziantep'te Aydın'ı temsil ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde eğitim gören Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Bade Bankı, aile içinde sözlü olarak ifade edilmeden aktarılan davranışları ele alan projesiyle uluslararası bilim ve kültür şenliğinde Aydın'ı temsil ediyor. Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz rehberliğinde hazırladığı "Sessiz Değerler: Ailede Söylenmeden Öğretilen Davranışlar" adlı projeyle Aydın il birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılmaya hak kazanan Bankı, Gaziantep'te düzenlenen organizasyonda projesini tanıtıyor. Aile içinde çocuklara yalnızca sözlerle değil, davranışlar ve günlük yaşam pratikleriyle de aktarılan değerleri konu alan proje, öğrencinin bilimsel araştırma ve kültürel değerler üzerine çalışmalarını ortaya koyuyor. Söke BİLSEM tarafından yapılan paylaşımda, Aydın'ı uluslararası organizasyonda temsil eden öğrenci Bade Bankı ve danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTeknolojiGaziantepEğitimBilimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Balayı planı yapan diyetisyen otomobilde yaralı halde bulundu: Durumu ciddi Balayı planı yapan diyetisyen otomobilde yaralı halde bulundu: Durumu ciddi
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:15:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bade Bankı'nın Sessiz Değerler projesi Aydın birincisi oldu, Gaziantep'te tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei