BAİBÜ'nün 31 projesinden 25'i COP31'de YÖK Pavilyonu'nda tanıtılacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği en üst karar organı olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 25 projeyle yer alacak.

BAİBÜ'den yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) COP31 hazırlıkları kapsamında üniversitelerden istediği proje bildirimlerinde BAİBÜ'nün sunduğu 31 projeden 25'inin, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'de YÖK Pavilyonu'nda yer almak üzere kabul edildiği belirtildi.

Ziraat Fakültesinin 8 projeyle en çok kabul alan birim olduğu aktarılan açıklamada, onu 6 projeyle Mühendislik Fakültesi, 4 projeyle Fen Edebiyat Fakültesi ve 2 projeyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin izlediği kaydedildi.

Açıklamada, Mimarlık Fakültesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Gerede Meslek Yüksekokulu, Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu ile Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin de birer projeyle yer aldığı belirtildi.

Projelerin en çok "gıda güvenliği" ve "sıfır atık ve temiz enerji dönüşümü" temalarına yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, "Kampüs için iklim dijital ikizi ve karbon etiketleme modeli, karbon yakalama teknolojileri, yaz enerji yoksulluğu, iklim kaynaklı streslere dayanıklı fasulye çeşitleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda insan faaliyetlerinin yarasalara etkisi ve tekstil atıklarının ileri dönüşümü, listedeki çalışmalardan yalnızca birkaçı. Bu sonuçla 'Doğanın Kalbinde BAİBÜ' anlayışıyla iklim ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar, COP31'de YÖK Pavilyonu'nda tanıtılacak." ifadelerine yer verildi.