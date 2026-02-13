Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak - Son Dakika
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak

13.02.2026 23:10  Güncelleme: 23:24
Sosyal medya ile ilgili devam eden yasa çalışmasına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medyada çok bilgi kirliliği var. Yargılamalar yapılıyor, hükümler veriliyor. Hakim ve savcı arkadaşlarımız linç ediliyor. Sosyal medyayla ilgili bir yasa çalışması var. Bir şahıs orada yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği doğru olacak. Sahte hesapla bunu yapamayacaklar" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını verdi. Konuk olduğu bir canlı yayında konuşan Bakan Gürlek, sosyal medya ile ilgili devam eden yasa çalışmasına ilişkin de bilgi verdi. Sosyal medyada bilgi kirliliği bulunduğunu ve söz konusu çalışmaya önem verdiği belirten Gürlek, kimlik doğrulamanın zorunlu hale geleceğini söyledi.

"YARGILAMALAR YAPILIYOR SOSYAL MEDYADA, HÜKÜMLER VERİLİYOR, KARARLAR VERİLİYOR"

Bakan Gürlek'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Sosyal medyada maalesef çok bilgi kirliliği var. Ben hakimlik savcılık yaptım, süreçte de gördüm; şimdi biliyorsunuz yargılamalar yapılıyor sosyal medyada, yani hükümler veriliyor, kararlar veriliyor. Öyle değil, gerçekteki öyle değil. Yani burada hakim savcı arkadaşlar da özellikle linç ediliyor; ya böyle bir şey yok. Yani hakim dosyadaki delillere göre karar veriyor ama sosyal medyada "Vay efendim o niye bırakıldı?", "Vay işte niye şu kadar ceza aldı?" Yani burada sosyal medyada bilgi kirliliği var.

"BİR ŞAHIS YORUM YAPACAKSA, BİR YAZIYI YAYINLAYACAKSA KESİNLİKLE KİMLİĞİ BELLİ OLACAK"

Sosyal medya ile ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazıyı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Yani bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak. Yani biliyoruz itibar suikastları oluyor, herkese itibar suikastı oluyor; hakim savcı arkadaşlara oluyor, yargılamayı etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa, bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medya ile ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."

    Yorumlar (2)

  • 2525yd25 2525yd25:
    trollerin korkulu rüyası sayın bakanım hoş geldiniz sizi seviyoruz adalet mülkün temelidir bu söz hazireti ömere ayittir onun kadar olmasada size güvenimiz tamdır lütfen hırsızlara göz açtırmayın 0 0 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    buna ihtiyaç var, yalan haberler karalama kampanyaları, iftira ve halkı kin ve nefrete sürüklemeye çalışan her bir paylaşım cezasını çekecek ve tazminatını odeyecek 0 0 Yanıtla
