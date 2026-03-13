Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi! İlk sinyal 1 Nisan’da - Son Dakika
Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi! İlk sinyal 1 Nisan'da

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi! İlk sinyal 1 Nisan’da
13.03.2026 14:14  Güncelleme: 14:45
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi! İlk sinyal 1 Nisan’da
Haber Videosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 95 milyona yakın cep telefonu olduğunu ifade ederek 32 milyonunun 5G’ye uyumlu olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, “2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız” açıklamasında bulundu. Uraloğlu 5G teknolojisiyle 10 kat daha hızlı bir hizmet sunulacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

32 MİLYON CEP TELEFONU 5G İLE UYUMLU

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 1 Nisan’da 5G’den ilk sinyali alacaklarını dile getirdi. Uraloğlu, “95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim.” dedi

"İLK ETAPTA 1 NİSAN'DA SİNYAL VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, “2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız.” açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER DESTEKLENİYOR

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de dile getiren Bakan Uraloğlu, “İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3.5 milyar dolar da hazineye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde.” şeklinde konuştu.

10 KAT HIZ

Uraloğlu ayrıca 5G teknolojisi ile 10 kat hızlı bir hizmet sunulacağını dile getirerek “Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız. Türkiye'deki bir cerrah dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak.” dedi.

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi! İlk sinyal 1 Nisan’da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    bademe bak hele 1 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yediğin bademleri biz nasıl görelim yerken yorum yapma:))))) 0 1 Yanıtla
  • Er ka Er ka:
    Hele hele hele :) 0 0 Yanıtla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
