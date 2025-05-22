Bakan Uraloğlu Huawei\'in 5G Tesisini Ziyaret Etti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Huawei'in 5G üretim tesisini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'deki temasları kapsamında Huawei'in 5G üretim tesisine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni nesil teknolojilerin yükseldiği bir merkezde, Huawei'in Dongguan'da bulunan 5G üretim tesisinde dijital altyapılar ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine kapsamlı incelemelerde bulunduk. Ziyaret sırasında, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ve ekibiyle verimli istişareler gerçekleştirdik. Türkiye olarak, ulaştırma ve iletişim altyapılarımızı yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeye, uluslararası iş birliklerini derinleştirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.