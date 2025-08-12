Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan videolarda, 23 yaşındaki balina eğitmeni Jessica Radcliffe'in "Pacific Blue Marine Park"ta bir katil balina tarafından canlı gösteri sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Videolar TikTok, X ve Facebook gibi platformlarda büyük ilgi gördü ve milyonlarca kez izlendi.

Ancak, yapılan incelemelerde bu videoların ve fotoğrafların yapay zeka (AI) teknolojisiyle oluşturulduğu ortaya çıktı. Yani, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gerçek bir olayı yansıtmıyor. Jessica Radcliffe'in gerçekten katil balina tarafından öldüğü resmi olarak doğrulanmadı ve "Pacific Blue Marine Park" yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı.

Uzmanlar, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan bu tür sahte videoların hızla yayılabildiğine dikkat çekerek, sosyal medya kullanıcılarını bu tür içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

Sonuç olarak, Jessica Radcliffe'in katil balina tarafından öldüğü yönündeki videoların gerçek olmadığı, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş kurgusal içerikler olduğu anlaşılmaktadır. Kamuoyunun bu tür haberlerde temkinli davranması önemlidir.