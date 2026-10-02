Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te otellerin tamamen dolduğunu söyledi

RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, kentin teknoloji alanındaki tanıtımının yanı sıra turizm ve ticaretine de hareketlilik kazandırdı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli arkeolojik alanlarıyla öne çıkan Şanlıurfa, festival kapsamında binlerce yıllık tarihi mirasını Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle aynı ortamda ziyaretçilere sunuyor.

Bilim ve teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festival, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren TEKNOFEST alanında yaşanan yoğunluk, festivalin sona ermesinin ardından da kent merkezinde devam ediyor.

Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, gün boyunca festival alanını gezerken, akşam saatlerinde ise kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ediyor, yöresel lezzetleri tadıyor ve sıra gecelerine katılıyor.

Festival dolayısıyla kentteki otellerin doluluk oranı artarken, restoran, ciğerci ve alışveriş merkezlerinde de hareketlilik yaşanıyor.

"TEKNOFEST'in şehri birkaç mesafe daha ileriye götürdüğünü görüyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AA muhabirine, uluslararası ölçekteki TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Organizasyonun kamu kurumları ve paydaşların işbirliğiyle yürütüldüğünü belirten Gülpınar, TEKNOFEST'in Şanlıurfa'nın tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Şanlıurfa'nın son yıllarda gerçekleştirilen arkeolojik keşiflerle dünya çapındaki bilinirliğinin de arttığını dile getiren Gülpınar, şöyle konuştu:

"Belediye olarak ulusal ve uluslararası tanıtım boyutuna çok büyük ağırlık veriyoruz. Bu anlamda TEKNOFEST'in de şehri birkaç mesafe daha ileriye götürdüğünü görüyoruz. TEKNOFEST dünyaya mal olmuş, dünya standartlarında bir organizasyondur. Ulusal boyutu çoktan aşmış bir program. Böyle bir program dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde gerçekleştirilmiyor. Bu boyutta, bu şekilde, bu düzende ve bu kadar ilgi çekici bir program dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor. Bundan dolayı gurur duyuyoruz."

"Otellerimiz tamamen dolu"

Organizasyonun kente ekonomik katkısına da değinen Gülpınar, festivalin ilk günlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını, esnaftan gelen geri dönüşlerin de olumlu olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın organizasyona başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını dile getiren Gülpınar, "Şu anda otellerimiz tamamen dolu, konaklayacak yerimiz yok. Restoranlarımız ve alışveriş alanlarımız aynı şekilde. Bunun şehre muhteşem bir katkısı var." dedi.

Gülpınar, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.