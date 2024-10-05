Bayraktar: Değer Yıkımı Yaşıyoruz

Teknoloji

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, insanlığın bir değer yıkımı yaşadığına dikkati çekerek, "Dünyanın değer eksenli olarak yeniden inşa edilmesi gerekiyor. TEKNOFEST kuşağı ve TEKNOFEST de bir anlamda bu soruyu, bu problemi adres gösteriyor." dedi.

Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın bu ayki toplantısı, Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla TEKNOFEST Adana'da yapıldı.

TEKNOFEST'in sosyoekonomik statüden bağımsız olarak toplumun her kesimine ulaşabilen bir etkinlik olduğunun altını çizen Bayraktar, "Burada en ücra köylerden getirilmiş çocuklar var. Çünkü biliyorsunuz insan en büyük değer. Bizim inancımızda da insan eşref-i mahlukat. Yani yaratılmışların en şereflisi. Dünyaya baktığınızda ne görüyoruz? Bir tarafta tanrısı para olanlar diğer tarafta da tanrısı olmayanlar. İki yol arasında dünya seçim yapmak zorunda. Hayır bunun arası var. İnsanoğlu çok kıymetli. Yapay zekadan da makinelerden de kıymetli, hatta metayı satın alan paradan da kıymetli. Dolayısıyla insanların değeri, sahip olduğu varlıklarla veya sadece gösterebildikleri yüksek kapasiteli fonksiyonlarla değildir. Kendinden menkul bir değeri var insanoğlunun." diye konuştu.

İnsanlığın bir değer yıkımı yaşadığına dikkati çeken Bayraktar, "Dünyanın değer eksenli olarak yeniden inşa edilmesi gerekiyor. TEKNOFEST kuşağı ve TEKNOFEST de bir anlamda bu soruyu, bu problemi adres gösteriyor." dedi.

Bayraktar, teknolojinin hayatın tek alanı olmadığını ancak geleceği inşa eden dünyadaki en büyük dönüşüm alanın da teknoloji olduğunu vurguladı.

Teknolojinin insanlığın faydasına olacak bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira siz bunu adalet duygusuyla merhamet duygusuyla insanlığın faydasına geliştirmediğinizde şöyle sonuçlarla karşılaşıyoruz: Birkaç sene önce dünyayı pandemi vurdu. Gelişmiş ve zengin ülkelerde yoğun bakımlarda insanlara solunum cihazları bulunamadı. Solunum cihazları teknolojik cihazlar ama nispeten temel seviyede bir teknolojiye sahip. Bunlar bulunamaz oldu. İnsanlar öldüler. Zengin dünyada oldu bunlar. Peki sonra neyi gördük? Devlet başkanları firmalara emir verdiler 'şu cihazları üretin' diye ama bir türlü cihazlar üretilemedi. Daha fazla insan öldü. Sonra üretemediklerinde 'ben öleceksem, herkes ölsün' anlayışıyla cihazların satışını yasakladılar. Daha da fazla insan öldü. Cihazların satışını yasakladıkları gibi sonrasında 'cihaz üretemiyoruz' diye parça satışlarını da yasakladılar. Çok daha fazla insanın öldüğünü gördük."

Solunum cihazları ile ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalara değinen Bayraktar, Baykar'ın ASELSAN ve Arçelik ile 15 günde solunum cihazlarını hazır hale getirdiğini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'deki bu üretimi Batı dünyasında göremediklerinin altını çizerek, "Başka bir medeniyet anlayışı, işleri yapacak mühendisleri başka bir yere sürükledi. Instagram'da çok fazla beğenilmenizi sağlayacak, sizi güzel gösterecek filtreler yapmanın mühendislere daha fazla para kazandırması sebebiyle insanlar oralara gittiler. Ama günün birinde insanlar nefessiz kalıp ölecek olduğunda da o işi yapabilecek ne mühendis ne de yetişmiş insan bulabildiler. Çünkü benim narsist duygularımı besleyecek, çok daha fazla insanın beni beğenmesini sağlayacak filtreler ve bunların derin mühendisliği çok daha önemli hale gelmiş durumda." şeklinde konuştu.

Batı'daki teknoloji dünyasında kendilerinin neden anlamlı işler üretemediğinin sorgulandığını belirten Bayraktar, "İnsan hayatı olmayacaksa paranın da bir kıymeti yok. Dolayısıyla TEKNOFEST kuşağı aslına bakarsanız bir anlamda bütün dünyadaki teknoloji ekosistemine örnek teşkil edecek uygulama ve teklif sunmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)