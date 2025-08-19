Bayraktar KIZILELMA Uçuş Testini Geçti

SELÇUK Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar KIZILELMA uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

Haber: ANKARA,