SELÇUK Bayraktar, BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testini paylaştı.
Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın son uçuş testinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar KIZILELMA uçuşta AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.
Haber: ANKARA,
Son Dakika › Teknoloji › Bayraktar KIZILELMA Uçuş Testini Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?