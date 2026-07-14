BEUN'den 91 Basamak Yükseliş - Son Dakika
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BEUN'den 91 Basamak Yükseliş

BEUN\'den 91 Basamak Yükseliş
14.07.2026 12:07
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, URAP 2025-2026 sıralamasında 91 basamak yükseldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme sistemlerinden biri olan University Ranking by Academic Performance (URAP) 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda önemli bir başarıya daha imza attı.

2023-2024 döneminde dünya sıralamasında 2305'inci sırada yer alan BEUN, 91 basamak yükselerek 2025-2026 döneminde 2214'üncü sıraya yerleşirken, Türkiye'den değerlendirmeye alınan 128 üniversite arasında ise 71'inci sırada yer alma başarısı gösterdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralaması; üniversiteleri makale sayısı, bilimsel doküman üretimi, atıf performansı, yayın etkisi, uluslararası iş birlikleri ve akademik üretkenlik gibi objektif bilimsel ölçütler üzerinden değerlendiren uluslararası saygın sıralama sistemleri arasında yer alıyor.

Araştırma performansını esas alan bu kapsamlı değerlendirmede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, son yıllarda bilimsel üretim, araştırma altyapısı, nitelikli yayın sayısı ve uluslararası akademik görünürlüğünü artırmaya devam ediyor.

Dünya Sıralamasında 91 Basamaklık Yükseliş

2025-2026 Dünya Sıralaması çalışmasında dünyadaki en fazla bilimsel yayın üreten 3.500 yükseköğretim kurumu incelendi. Bu kurumlar arasından en yüksek performansa sahip ilk 3.000 üniversite sıralamaya dahil edildi. URAP 2023-2024 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre 2305'inci sırada yer alan BEUN, 2024-2025 döneminde 2236'ncı sıraya yükselirken, 2025-2026 döneminde ise 2214'üncü sıraya ulaşarak yükseliş ivmesini korudu. Böylece BEUN, üç değerlendirme döneminde istikrarlı gelişimini sürdürerek bilimsel üretim kapasitesi, araştırma performansı ve uluslararası akademik görünürlüğünü her geçen yıl daha da güçlendirdiğini ortaya koydu. Ayrıca BEUN, Türkiye'den sıralamaya giren 128 yükseköğretim kurumu arasında 71'inci sırada yer aldı.

"Nitelikli Bilimsel Üretimde İstikrarlı Yükselişimizi Sürdürüyoruz"

URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını değerlendiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Dünyanın saygın akademik derecelendirme sistemlerinden biri olan URAP Dünya Üniversite Sıralaması'nda iki yıl içerisinde 91 basamak birden yükselmiş olmamız, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bilimsel üretim kapasitesini, araştırma kültürünü ve akademik niteliğini her geçen gün daha da ileri taşıdığının somut göstergesidir. Üniversitemiz; araştırma altyapısını güçlendiren, nitelikli bilimsel yayınları teşvik eden, ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerini artıran ve bilgi üreten bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Nitekim elde ettiğimiz her yeni başarı, Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü artırırken aynı zamanda ülkemizin yükseköğretim alanındaki rekabet gücüne de önemli katkılar sunmaktadır. Bu düşüncelerle bu önemli başarımızın elde edilmesinde bizlere her zaman destek olan başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte Üniversitemizin yükselişine emek veren tüm akademik ve idari personelimize, bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemizin uluslararası başarılarına katkı sağlayan değerli araştırmacılarımıza ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, önümüzdeki süreçte de bilimsel üretkenliğini, araştırma kalitesini ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırarak hem ülkemizin hem de dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasında çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Zonguldak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BEUN'den 91 Basamak Yükseliş - Son Dakika

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