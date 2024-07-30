Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi için ulusal patent tescili aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi için ulusal patent tescili aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yürütülen 'Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi' ulusal patent başvurusu tescile hak kazandı. Proje, üniversitenin biyoteknoloji alanındaki ilk patent tescili olup, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Kimya AR-GE Proje Pazarı'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, akademisyenleri kutlayarak üniversitenin akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceğini belirtti.

30.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) araştırma ekibince yürütülen "Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi"nin ulusal patent başvurusunun tescile hak kazandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül'ün projesinde üniversitenin yüzde 100 hak sahibi olduğu belirtildi.

Çalışmada, su kirleticisi olan fenolün 1 dakikanın altında sürfaktan modifiye kullan-at sensör prototipinin geliştirildiği belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin biyoteknoloji alanındaki ilk patent tescili olan bu çalışma, 2021 yılında ülkemizin en büyük ve kapsamlı proje pazarı organizasyonlarından olan ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 10. Kimya AR-GE Proje Pazarı'nda 'Temel Kimyasallar' kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülmüş olup, 2024 yılında düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'24) sunulmuştur. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan bu çalışma, biyoteknoloji alanında ilk olma özelliğini taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın başarıdan dolayı akademisyenleri kutladığı, üniversitenin olanaklarıyla akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini, bu tür patent tescil sayılarının artacağını vurguladığı duyuruldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Rektör, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi için ulusal patent tescili aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 15:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürfaktan Modifiye Kullan-At Sensör Prototipi Projesi için ulusal patent tescili aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement