Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye, kuantum teknolojisi alanında öncü ülkelerden biri olabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye, kuantum teknolojisi alanında öncü ülkelerden biri olabilir

Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye, kuantum teknolojisi alanında öncü ülkelerden biri olabilir

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Geleneksel işlemcilerden, geleneksel bilgisayar çalışma sisteminden kuantum hesaplama sistemlerine geçişin eşiğindeyiz.

28.08.2024 12:18
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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Geleneksel işlemcilerden, geleneksel bilgisayar çalışma sisteminden kuantum hesaplama sistemlerine geçişin eşiğindeyiz. Eğer biz bu yarışa doğru zamanda girersek dünyada öncü ülkelerden biri olabiliriz." dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Kuantum Hackathon Yarışması'na ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tüzgen, dünyadaki teknolojik dönüşümlere odaklandıklarını ve ülke olarak dönüşümleri yakalamaya gayret ettiklerini söyledi.

Kuantum teknolojisi üzerine ASELSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde çeşitli çalışmalar yapıldığını anlatan Tüzgen, özel sektörün özellikle de gençlerin yenilikçi alanlardan kuantum teknolojisine yönelmesini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Tüzgen, yarışmayı organize ederken en temel motivasyonlarının da bu istek olduğuna değinerek, " Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasından kuantum teknolojileriyle ilgilenen, bunun ehemmiyetini bilen, geleceğini bunun üzerine kurgulayacak gençleri yetiştirmek istiyoruz." dedi.

"Ülkemizin öncü şirketlerini beraber hayata geçirecekler"

Yeni teknolojilerde atılacak adımlarda zamanlamanın doğru belirlenmesinin rekabeti artırdığını ve teknolojiyi üretenlerle aynı yarışa dahil olunabilmesine imkan sağladığını vurgulayan Tüzgen, Türkiye'nin, insansız hava araçları alanında yarışa çok doğru zamanda girerek dünyanın en büyük İHA ve SİHA ihracatçısı olduğunun altını çizdi.

Tüzgen, benzer şekilde otonom ve elektrikli araç alanında da doğru zamanlama yapıldığına işaret ederek, "İnşallah dünyada bu alanda rekabet eden öncü şirketlerden biri olacağız. Kuantum teknolojileri de böyle bir dönüşüm alanı. Şu anda geleneksel işlemcilerden, geleneksel bilgisayar çalışma sisteminden kuantum hesaplama sistemlerine geçişin eşiğindeyiz. Eğer biz bu yarışa doğru zamanda girersek dünyada öncü ülkelerden biri olabiliriz." diye konuştu.

Yapay zeka, şifreleme, iletişim ve sensör teknolojilerinin tamamının kuantum bilgisayarları üzerine kurulacağı öngörüsüne göre hazırlık yaptıklarını aktaran Tüzgen, "İnşallah burada yarışan, kendisini geliştirecek gençlerimiz bundan sonra da bu alanda çalışmaya devam edecekler. TÜBİTAK, Savunma Sanayisi Başkanlığı ve ASELSAN gibi teknolojik yatırım yapan kuruluşların da destekleriyle ülkemizin öncü şirketlerini beraber hayata geçirecekler." ifadesini kullandı.

"Teknoloji yarışmaları önemli alanlarda insan kaynağı yetişmesine vesile oluyor"

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da kuantum teknolojisinin, siber güvenlik, enerji teknolojileri, sağlık hizmetleri gibi çok önemli alanlarda artan problemlerin daha kısa sürede çözümlenmesini sağlayabilecek teknoloji olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'te nitelikli ve kritik teknoloji alanlarında çalışmalar geliştirecek gençlerin yetiştiğine vurgu yapan Hıdır, "Bu anlamda TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz yarışmalarda, özellikle geleceğin teknolojisi dediğimiz alanlarda gençlerimizi doğru zamanda, doğru yerde, doğru paradigma dönüşümüne vesile kılacak alanlara yöneltmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

TEKNOFEST kapsamında öğrencilerin kuantum teknolojisi alanında özgün çalışmalar ve algoritmalar yaparak farkındalık oluşturmalarının önemine dikkati çeken Hıdır, bu alanda ilk defa düzenlenen yarışmaya 45 şehirden 75 takımın teknoloji geliştirmek için başvuru yaptığını bildirdi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde bu alanda çalışma yapılması kararı alındığını aktaran Hıdır, böylece Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde kuantum teknolojileri merkezi kurulacağının müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiş olduğunu belirtti.

Hıdır, sivil alanlarda, özellikle ulusal güvenlik seviyesinde bu teknolojinin çalışmalara dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bu alanda özellikle devlet seviyesinde şu an önemli merkezlerin, üslerin kurulması adına çalışmalara başlandı. Tabii ki, buradaki merkez sadece merkez olmakla yetinmeyecek. Burada çalışacak, üretecek, geliştirecek insan kaynağına ihtiyacımız var. Aslında tam da bu noktada TEKNOFEST devreye giriyor. 2018'den bu yana hedeflerimizden biri, ülkemizin kritik teknoloji alanlarındaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıydı. Şimdi bu sıralarda teknoloji, ürün geliştiren gençlerimiz ülkemizde kurulacak bu üslerde, bu merkezlerde ileri seviyede yetkin olarak görevler alacaklardır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Türkiye, kuantum teknolojisi alanında öncü ülkelerden biri olabilir - Son Dakika

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