Bitcoin Fiyatı 60 Bin Doları Geçti, Kripto Para Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı - Son Dakika
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Teknoloji

Bitcoin Fiyatı 60 Bin Doları Geçti, Kripto Para Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı

Bitcoin Fiyatı 60 Bin Doları Geçti, Kripto Para Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı

Bitcoin fiyatı 2021'in sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 60 bin doların üzerine çıktı. Yeni ETF'lerin piyasaya sunulmasıyla birlikte yatırımcılar Bitcoin'e ilgi gösteriyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebileceği sinyalleri ve Bitcoin madencilerinin azalması da talebi artırıyor. Büyük şirketlerin Bitcoin stoklarını artırması ve borsalardaki likit arzın azalması da fiyatın yükselmesine katkı sağlıyor. Bitcoin'in 70 bin dolarlık seviyeye ulaşması bekleniyor ve kripto para piyasa değeri 2 trilyon doları aştı.

28.02.2024 22:13
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Kripto para dünyasında neler oluyor? Bitcoin fiyatı 2021'in sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin'e odaklanan yeni ETF'ler sayesinde 60 bin doların üstünü gördü. Peki uzun vadede bu pazarı neler bekliyor?

Bitcoin fiyatı 60 bin doları geçti

En büyük dijital para birimi 28 Şubat itibarıyla en yüksek seviyesi olan 60 bin 131 dolara ulaştı. Bu da Şubat ayında elde ettiği kazanımlarla birlikte, fiyatının sadece bu ay yüzde 42 arttığı anlamına geliyor. Ay sonuna kadar devam etmesi halinde bu, Bitcoin'in 2020'den bu yana en iyi performansına işaret edecek.

Bitcoin Fiyatı 60 Bin Doları Geçti, <a class='keyword-sd' href='/kripto-para/' title='Kripto Para'>Kripto Para</a> Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı

Yatırımcıların son zamanlarda Grayscale, Fidelity ve BlackRock gibi büyük firmalar tarafından sunulan Bitcoin ETF'lerine yatırım yaptığı belirtildi. Bu ETF'lerdeki günlük işlem hacimleri geçtiğimiz hafta iki kattan fazla arttı.

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Talepteki artış çeşitli faktörler ile körükleniyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebileceğinin sinyallerini vermesiyle, birçok kişi Bitcoin'i korunma alanı olarak görüyor. Ayrıca Bitcoin madencilerinin azalmasıyla birlikte mevcut arzın daha da sıkılaşabileceği düşünülüyor.

Bireysel yatırımcıların yanı sıra büyük şirketler de Bitcoin stoklarını büyüttü. Kripto borsası Nexo, arzının yüzde 70'inin bir yıldan fazla süredir hareket etmediğini söyledi. Bu da borsalardaki likit arzın azaldığı anlamına geliyor.

Bitcoin'deki bu yükseliş devam etmesi halinde Bitcoin'in 70 bin dolarlık seviyeye ulaşacağı düşünülüyor. Öte yandan kripto para piyasa değeri 2020'den bu yana ilk kez 2 trilyon doları aştı.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bitcoin Fiyatı 60 Bin Doları Geçti, Kripto Para Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aştı - Son Dakika

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