Bolu Teknoloji Festivali 11 Haziran\'da

"3. Bolu Teknoloji Festivali", ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 11 Haziran'da düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde, 11 Haziran'da Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenecek festival öncesi öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin katılacağı etkinlikte, "Çizgi İzleyen Robot", "Mini Sumo Robot" ve "RoboHokey" kategorilerinde yarışmalar yapılacak.

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Karaoğlan, AA muhabirine, festivalin her yıl büyüyerek geliştiğini söyledi.

Festivalin ilk yılında yalnızca "Çizgi İzleyen Robot" yarışmasının düzenlendiğini anımsatan Karaoğlan, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz festivalde 3 kategoride toplam 169 takımımız bulunuyor. Bunların 132'si Bolu merkez ve ilçelerinden, 37'si ise il dışından başvurdu. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrencilerimiz yarışacak." diye konuştu.

Karaoğlan, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve hazırlık sürecinin onların gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projelerin hazırlık süreci öğrencilerimizin çok yönlü yetişmeleri açısından büyük fırsat. Bakanlığımızın eğitim politikaları da bu yönde. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimiyle koordineli şekilde yürütülen çalışmaların ev sahipliğini okulumuz yapıyor. İlkokul 4'ten başlayarak lise son sınıfa kadar tüm seviyelerde öğrenciler bu çalışmaların içerisinde yer alıyor."

Öğrencilerin yıl boyunca derslerden arta kalan zamanlarında okula gelerek projeleri üzerinde çalıştığını anlatan Karaoğlan, öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen projelerin gençlerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Karaoğlan, çocukların teknolojiye ilgi ve merakının görmezden gelinemeyeceğine değinerek, "Burada teknolojinin üretim ve geliştirme yönünü deneyimliyorlar. Bu çalışmalar, öğrencilerimizi teknolojinin bağımlılık oluşturabilecek yönlerinden uzaklaştırırken üretkenliğe yönlendiriyor. Hem kültürümüzü hem de öğrencilerimizi geliştirmek adına bu tür çalışmaları desteklemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği festivaldeki yarışma kategorilerinin aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ulusal robot yarışmalarında yer aldığına işaret eden Karaoğlan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimiz projelerini geliştirerek ilerleyen süreçte TEKNOFEST gibi organizasyonlara da katılabilirler. Bu yıl Antalya'da gerçekleştirilen ulusal yarışmalarda okulumuzun takımı finalde yarışma başarısı gösterdi. Festivalimiz, öğrenciler için önemli bir hazırlık ve tecrübe kazanma ortamı sunuyor."