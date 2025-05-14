Boyabat\'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulundaki fuarda, öğretmenler rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan 15 proje sergilendi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuarda gençlerin üretkenliklerine, hayal güçlerine ve azimlerine tanıklık ettiklerini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Bilimden çevreye, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok alanda ortaya koyulan bu çalışmalar, ilçemiz adına bir gurur kaynağıdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm okul idarecilerimize, velilerimize ve elbette ki yürekten çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu pırıl pırıl gençler, yarınlarımızı daha aydınlık bir geleceğe taşıyacak."

Sergiyi gezen Kara ve beraberindeki Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, İlçe Müftüsü Recep Unutmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.