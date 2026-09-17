BTÜ, TÜBİTAK Yapay Zeka Çağrısında 4 projeyle destek aldı - Son Dakika
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BTÜ, TÜBİTAK Yapay Zeka Çağrısında 4 projeyle destek aldı

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BTÜ, TÜBİTAK Yapay Zeka Çağrısında 4 projeyle destek aldı
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Bursa Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen 61 projeden 4'üne imza attı. Otomotivde kullanılan yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrolü için yapay zeka ve robot teknolojilerini birleştiren sistem, A.DÖKSAN'ın İstanbul'daki tesisinde test edilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen 61 projeden 4'üne imza atarak yapay zeka alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yeni proje ile otomotiv sektöründe kullanılan yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrolü için yapay zeka ve robot teknolojilerini bir araya getiren sistem geliştirilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), yapay zeka alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK 1711 - Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Yapay Zeka Tabanlı Görüntü Analizi ile Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm Parçalarda Hata Tespit Sistemi' başlıklı proje ile otomotiv sektöründe kullanılan alüminyum döküm parçaların kalite kontrol süreçlerine yönelik yapay zeka destekli bir sistem geliştirilecek. 18 ay sürecek projenin akademik koordinasyonunu Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gelen yürütecek. Projede A.DÖKSAN Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteri kuruluş, ALTEKNA Mühendislik ve Teknoloji Ltd. Şti. ise teknoloji sağlayıcı firma olarak yer alacak.

Döküm parçaları yapay zeka ve robotlar kontrol edecek

Proje çerçevesinde otomotiv sektörü için üretilen yüksek basınçlı alüminyum döküm parçaların kalite kontrol süreçlerini daha hızlı ve güvenilir hale getirmek amacıyla yapay zeka destekli robotik bir sistem geliştirilecek. Sistem, üretim hattındaki parçaları robot teknolojileri aracılığıyla kontrol ederek yüzeylerindeki hataları otomatik olarak tespit edecek. Görüntü işleme teknolojileri ile yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarından yararlanacak sistem sayesinde, kalite kontrol süreçlerinde insan kaynaklı hataların azaltılması, üretim hızının artırılması ve ürün kalitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yenilikçi algoritmalar geliştirilecek

Proje kapsamında ayrıca iki lisansüstü bursiyer öğrenci desteklenecek. Endüstriyel robotların yüzey tarama sensör entegrasyonuna yönelik kalibrasyon çalışmaları yürütülürken, ölçüm sistemi aracılığıyla elde edilen verilerden yüzey hatalarının tespit edilmesi ve hata ayıklamaya yönelik yenilikçi algoritmalar geliştirilecek.

Sistem yüksek hacimli üretim tesisinde test edilecek

ALTEKNA Mühendislik ve Teknoloji Ltd. Şti. iş birliğiyle geliştirilecek hata tespit sistemi, müşteri kuruluş A.DÖKSAN Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul'da bulunan yüksek hacimli üretim tesislerinde test edilerek kullanıma alınacak. Proje kapsamında geliştirilecek sistemle üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, kalite hatalarının daha hızlı belirlenmesi ve yapay zeka tabanlı teknolojilerin döküm sektöründe kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Rektör Çağlar: "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı çerçevesinde desteklenen proje sayımız 4'e ulaştı"

Proje için Prof. Dr. Gökhan Gelen'i ve paydaşları tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenen bu proje ile birlikte BTÜ'nün aynı çağrı kapsamında desteklenen çalışma sayısının 4'e ulaştığını belirtti. Rektör Çağlar, üniversitenin yapay zeka alanında yürüttüğü çalışmaların TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Rektör Naci Çağlar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından 2022 yılından itibaren yürütülen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında destek alan toplam 61 projenin 4'ünü Bursa Teknik Üniversitesi olarak almamız büyük bir başarıdır. Yapay zeka teknolojilerini sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturan projelerimiz, üniversite-sanayi iş birliğinin somut çıktılarıdır. Akademisyenlerimizi ve proje paydaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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