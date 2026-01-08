Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları - Son Dakika
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

08.01.2026 09:45
08.01.2026 09:45
Avrupa'da dijital göçebe vizesi uygulamasını hayata geçiren ülkeler arasına Bulgaristan da katıldı. 2025'te euroya geçen ve Schengen Bölgesi'ne dahil olan Bulgaristan, dijital göçebe vizesine başvuracak kişiler için gerekli koşulları duyurdu. Başvuru sahiplerinin AB/AEA vatandaşı olmaması, uzaktan çalışıyor olması ve gelirini Bulgaristan dışındaki kaynaklardan elde etmesi gerekiyor.

Bulgaristan, dijital göçebe vizesini hayata geçirdi. 2025'te para birimini euroya çeviren Bulgaristan, Schengen Bölgesi'ne de katılmıştı. Bu adımların ardından ülke, dijital göçebe vizesini resmen uygulamaya koydu ve başvurular başladı.

Yaşam maliyetlerinin birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşük olması, genç nüfusa sahip şehirlerinde uzaktan çalışanlara yönelik hizmetlerin hızla gelişmesinin ülkeyi dijital göçebeler için cazip kılacağı ifade edildi. Bulgaristan'ın dijital göçebe vize uygulamasına dair bilinenler...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahiplerinin AB/AEA vatandaşı olmaması, uzaktan çalışıyor olması ve gelirini Bulgaristan dışındaki kaynaklardan elde etmesi gerekiyor.

Bu kapsamda üç ana uygunluk kriteri bulunuyor:

- AB, AEA ve İsviçre dışında kayıtlı şirketlerde uzaktan çalışanlar,

- Yurt dışında kayıtlı bir şirketin sahibi olanlar veya şirkette yüzde 25'ten fazla paya sahip olanlar,

- Başvurudan önce en az bir yıl boyunca Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet vermiş serbest çalışanlar ya da bağımsız profesyoneller.

Başvuru sahiplerinin ayrıca yıllık gelirlerinin Bulgaristan'daki aylık asgari ücretin en az 50 katı olduğunu belgelemesi gerekiyor. Mevcut aylık asgari ücret 620 euro olduğundan, yıllık minimum gelir şartı yaklaşık 31 bin euro.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk olarak, başvuru yapmak isteyenlerin kendi ülkelerindeki Bulgaristan büyükelçiliği veya konsolosluğundan D tipi uzun süreli vize almaları gerekiyor. Bu süreç genellikle dört ila sekiz hafta sürüyor. Bu vize, yabancıların Bulgaristan'a giriş yaparak oturum izni başvurusunda bulunmasına olanak tanıyor.

Bulgaristan'a giriş yaptıktan sonra, 14 gün içinde Dijital Göçebe Vizesi programı kapsamında oturum izni başvurusu yapılması gerekiyor. Gerekli belgeler arasında Bulgaristan'da konaklamaya dair kanıtlar (kira sözleşmesi, otel rezervasyonu veya mülk tapusu), ikamet edilen ülkeden alınmış temiz adli sicil belgesi ve yabancı belgelerin Bulgarcaya çevrilmiş, gerekli durumlarda apostilli halleri yer alıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin belirlenen asgari gelir şartını karşıladıklarını da belgelemeleri gerekiyor. Uzaktan çalışma danışmanlık sitesi Citizen Remote'a göre, başvuru sahiplerinin Bulgaristan'da geçerli ve tüm Schengen/AB bölgesini kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olduklarını da göstermeleri şart.

Son aşamada dijital göçebeler kimlik kartı başvurusunda bulunabiliyor. Tüm sürecin tamamlanması üç ayı aşabiliyor. Oturum izni ilk etapta bir yıl için veriliyor ve uygunluk koşulları devam ettiği sürece bir yıl daha uzatılabiliyor.

Son Dakika Teknoloji Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları - Son Dakika

Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları
