Yeni Rebirth Island fragmanı, merakla beklenen Call of Duty Warzone 3. sezonu sonunda karşımıza çıkardı. Fragman, oyunculara yeni içeriklerin yanı sıra yeni haritaya da bir bakış sunuyor.
Call of Duty Warzone 3. sezon Rebirth Island fragmanı:
Call of Duty hayranları, Warzone 3. sezonunda geri dönen Rebirth Island haritasını heyecanla bekliyor. Fragman, bu efsanevi haritanın yeni versiyonunu tanıtırken, oyuncuları bekleyen sürprizler hakkında da ipuçları veriyor.
Fragman, oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games'in hazırladığı yeni sezonunun bir parçası olarak, oyuncuları etkileyici yeni kostümlerle tanıştırıyor. Vladimir Makarov'un yanı sıra, diğer operatörler için de çeşitli yeni kostümlerim olacağını gösteriyor. Ayrıca fragmanda görülen kostüm seçeneklerinin yanı sıra, oyuna eklenen yeni silahlar da heyecan verici bir detay olarak öne çıkıyor.
Rebirth Island'daki değişikliklere de fragmanda yer veriliyor. Adada yeni su altı tünelleri ve yıkılmış bir kule gibi detaylar fark ediliyor. Bu değişiklikler, oyuncuların deneyimini daha da zenginleştirecek ve stratejilerini yeniden düşünmelerine olanak tanıyacak.
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Fragmanda ayrıca Call of Duty Warzone 3. sezon Warzone Mobile'da da oynanabilir olacağını duyuruldu. Bu, oyuncuların sevilen oyunlarını her zaman ve her yerde deneyimleme fırsatı bulacakları anlamına geliyor. Bu çapraz ilerleme özelliği, oyunun yaygın popülaritesini daha da artıracak gibi görünüyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Call of Duty Warzone 3. Sezon Rebirth Island Fragmanı - Son Dakika
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