Başkan Sandıkçı: "Teknoloji üreten nesiller yetiştiriyoruz"

01.06.2026 14:11  Güncelleme: 14:13
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsü seçilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde teknoloji üreten nesiller yetiştirdiklerini açıkladı. Kampüs, TEKNOFEST başta olmak üzere birçok yarışmada birincilik elde etti.

Canik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bilim ve teknoloji alanında eğitim alan öğrencilerin, uzman eğitmenler danışmanlığında geliştirdiği projeler ödül kazanmaya devam ediyor. Yapay zeka araçlarının entegre edildiği ve özgün yazılım sistemleriyle desteklenen projeler, çeşitli yarışmalarda derece elde ederek kampüsün başarısını ortaya koyuyor.

Son iki yılda düzenlenen proje şenliklerinde öğrenciler tarafından 10 farklı atölyede hazırlanan 2 bin 587 proje sergilendi. Kampüs, bu süreçte katıldığı TEKNOFEST, MaestRobot Marmara, Fibonacci Karadeniz ve Türk Dünyası Bilim Şenliği yarışmalarında birincilik elde ederek önemli başarılara imza attı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, çocukları ve gençleri yenilikçi teknolojilerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ücretsiz bilim ve teknoloji eğitimleri verdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Bilim ve teknoloji dünyasına ilk adımını atan gençlerimiz burada yeteneklerini keşfediyor ve bilgileriyle üretiyor. Tasarım, yazılım ve üretim süreçlerini geliştirdikleri projelerle başarıdan başarıya koşuyorlar. Canik'te gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmayı sürdürecek, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan kampüs öğrencilerinin geliştirdiği ve TEKNOFEST'te "En İyi Sunum Ödülü" alan "EcoBin" adlı proje de dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli proje, geri dönüşüm sürecinin daha verimli yürütülmesini amaçlıyor. Öğrenciler tarafından yazılımı ve üretim süreci tamamlanan sistem, geri dönüştürülebilir atıkları yapay zeka teknolojisiyle sınıflandırarak sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
