Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı

Çin'de bir metro istasyonunda yaşanan olay, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Cebinde taşıdığı powerbank aniden patlayan bir yolcu, alevler içinde kalarak can havliyle istasyon içinde koşmaya başladı.

Olay, Shanghai West Railway istasyonunda meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, yürüyen merdivenden inen adamın ceketinin içinden bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kısa süre içinde powerbank alev aldı ve adamın üzerindeki kıyafetler yanmaya başladı.

Alevleri fark eden yolcular büyük panik yaşadı. İstasyonda bulunan insanlar çığlık atarak geri çekilirken, adam alevler içindeyken koşarak yardım aradı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra istasyon yoğun siyah dumanla kaplandı. Güvenlik gerekçesiyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. İstasyon görevlileri ve acil müdahale ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olayda mucize eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, patlayan powerbankin yalnızca bir ay önce satın alındığını, Çin'de zorunlu olan güvenlik sertifikasına sahip olduğunu ve olay sırasında kullanılmadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, taşınabilir şarj cihazlarının kullanılmadığı zamanlarda bile tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu. Üretim hataları, iç kısa devreler, yüksek sıcaklık veya darbe almış cihazların aniden alev alabileceği belirtildi.

Benzer bir olayın kısa süre önce ABD'de de yaşandığı hatırlatıldı. Oklahoma'da bir evde bırakılan powerbank, bir köpeğin cihazı kemirmesi sonucu patlamış, evde yangın çıkmasına neden olmuştu.

Uzmanlar, powerbanklerin çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması ve hasar görmüş cihazların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.