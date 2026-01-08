Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
08.01.2026 15:28  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Haber Videosu

Çin'deki bir metro istasyonunda cebinde taşıdığı powerbank patlayan bir yolcu, alevler içinde kalarak istasyon içinde koşmaya başladı. Olay, Shanghai West Railway istasyonunda meydana geldi. Kıvılcımların çıktığı powerbank kısa sürede alev aldı ve adamın üzerindeki kıyafetler yanmaya başladı.

Çin'de bir metro istasyonunda yaşanan olay, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Cebinde taşıdığı powerbank aniden patlayan bir yolcu, alevler içinde kalarak can havliyle istasyon içinde koşmaya başladı.

Olay, Shanghai West Railway istasyonunda meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, yürüyen merdivenden inen adamın ceketinin içinden bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kısa süre içinde powerbank alev aldı ve adamın üzerindeki kıyafetler yanmaya başladı.

Alevleri fark eden yolcular büyük panik yaşadı. İstasyonda bulunan insanlar çığlık atarak geri çekilirken, adam alevler içindeyken koşarak yardım aradı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra istasyon yoğun siyah dumanla kaplandı. Güvenlik gerekçesiyle metro seferleri geçici olarak durduruldu. İstasyon görevlileri ve acil müdahale ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Olayda mucize eseri ciddi bir yaralanma yaşanmadı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, patlayan powerbankin yalnızca bir ay önce satın alındığını, Çin'de zorunlu olan güvenlik sertifikasına sahip olduğunu ve olay sırasında kullanılmadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, taşınabilir şarj cihazlarının kullanılmadığı zamanlarda bile tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu. Üretim hataları, iç kısa devreler, yüksek sıcaklık veya darbe almış cihazların aniden alev alabileceği belirtildi.

Benzer bir olayın kısa süre önce ABD'de de yaşandığı hatırlatıldı. Oklahoma'da bir evde bırakılan powerbank, bir köpeğin cihazı kemirmesi sonucu patlamış, evde yangın çıkmasına neden olmuştu.

Uzmanlar, powerbanklerin çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması ve hasar görmüş cihazların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı

Teknoloji, Shanghai, Güvenlik, Dünya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı Sahibi bakın kim Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Özgür Özel’den 5 il ve ilçede ’seçimler yenilensin’ çağrısı Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:52
İstanbul’da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.