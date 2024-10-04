Ceyhan'dan Bomba İmha Robotu TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Teknoloji

Ceyhan'dan Bomba İmha Robotu TEKNOFEST'te

Ceyhan\'dan Bomba İmha Robotu TEKNOFEST\'te

Ceyhan Gençlik Merkezi öğrencilerinin geliştirdiği 'Bomba Avcısı' robotu TEKNOFEST'te sergileniyor.

04.10.2024 15:56
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Adana'nın Ceyhan ilçesindeki gençlik merkezinde eğitim alan öğrencilerin 4 aylık sürede hazırladığı "Bomba Avcısı" bomba imha robotu prototipi, TEKNOFEST Adana'da sergiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

Festival kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı standında Ceyhan Gençlik Merkezi'nce hazırlanan çalışmalar da sergileniyor.

Sergilenen projeler arasında Ceyhan Gençlik Merkezi'nde robotik kodlama eğitimi alan 3 öğrencinin yaptığı "Bomba Avcısı" adlı bomba imha robotunun prototipi de yer alıyor.

Yaklaşık 4 aylık sürede hazırlanan, 300 metreye kadar işlem yapıp 2 saat şarj etmeden çalışan bomba imha robotu, insan elinin girmediği yerlerdeki bomba ve yabancı cisimlere müdahale edebiliyor.

Şüpheli cisimlere de önünde yer alan kesici aletle müdahalede bulunan robotun ilerleyen süreçte daha donanımlı hale getirilerek seri üretiminin yapılması hedefleniyor.

Ceyhan Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Eğitmeni Halis Emre Yaldız, AA muhabirine, merkezdeki gençlerle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teknolojinin imkanlarından faydalandıklarını ifade eden Yaldız, "Bomba Avcısı" adını verdikleri bomba imha robotuyla TEKNOFEST'te yer aldıklarını belirtti.

Yaptıkları robotla Türkiye'nin önemli festivalinde yer almanın gururunu yaşadıklarını anlatan Yaldız, şöyle devam etti:

"Proje tamamen gençlerimize ait. 3 kişi 4 ay çalıştı. TEKNOFEST kapsamında yarışmaya da katıldı. Şu an ziyaretçilere sergiliyoruz. Bundan sonra seri üretime geçmek istiyoruz. TEKNOFEST'te yer aldığımız için gururluyuz ve mutluyuz. Çocuklarımız hem mekanik hem elektronik hem de donanım açısından projesini ortaya koydu. Bu bize gurur veriyor. Gençlerin erken yaşta bu işleri yapabilmesi geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Gençlerimizin hem okul hem de robotik kodlama kursuna gelmesi, devletimizin bize imkanlar sağlaması ilerisi için bizlere umut oluyor."

"Robotumuzun daha fazla mesafeye gitmesini sağlayacağız"

Yaptıkları robotu geliştirmeyi planladıklarını vurgulayan Yaldız, "Robotumuzun daha fazla mesafeye gitmesini sağlayacağız. Üzerindeki kamerayla video kaydıyla bu işlemi yapmak istiyoruz. Şu an gözle yapılıyor. Bu çalışmamızda sensör, motor ve mekanik sitemler var. İlerleyen zamanlarda teknolojinin yenilikleriyle farklı özellikler, eklentiler katacağız." diye konuştu.

Projenin tasarım kısmında görevli 14 yaşındaki Ramazan Kafalı, bu yaşta böyle bir projede yer almanın gururunu yaşadığını belirtti.

Robotun hazırlanmasında yer alan 15 yaşındaki Furkan Furuncu, arkadaşlarıyla hazırladıkları projeleri geliştirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Ceyhan'dan Bomba İmha Robotu TEKNOFEST'te - Son Dakika

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