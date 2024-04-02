Chery, en çok satılan otomobil markaları arasında atak yapıyor!

Teknoloji

En çok satılan otomobiller serisi artık bir gelenek halini aldı. Ancak Nisan ayında ufak bir değişiklikte yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği her ayın ilk haftası bir önceki aya ait verileri açıklıyor. 2024 yılı Mart ayının en çok satılan otomobillerine geçmeden önce sizlere ilk 3 ayda en çok satış yapan markaları listelemek istedik. İşte 2024 yılında en çok satılan otomobil markaları…

Chery atak yapıyor! İşte en çok satılan otomobil markaları!

2023 yılı ortasından sonuna kadar aslında otomobil piyasası oldukça hızlı aktı diyebiliriz. Daha sonrasında değişen dinamikler, kredi koşulları ve faiz oranlarıyla birlikte 2. el piyasasında ciddi bir yavaşlama gördük. Ancak "sıfır otomobil piyasasında bu denli bir yavaşlama oldu mu?" sorusuna gelirsek cevabımız "hayır" oluyor.

Özellikle hatırlayacağınız üzere Şubat ayında son 10 yılın rekorunun kırıldığını bildirmiştik. Mart ayına bakarsak rekor anlamda bir satış göremiyoruz. Ancak tüketicilerin sıfır otomobillere olan talebinde de düşüş yaşanmadığını kaydedebiliriz.

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Mart ayında en çok satılan otomobil markaları listesine baktığımızda ilk sırada Renault'u görüyoruz. Özellikle yeni Clio, Austral, Megane E-Tech gibi modellerle ivme yakalayan Fransız grubu geçtiğimiz yılın taht sahibi Fiat'ı geçmiş durumda.

Geçen yılın taht sahibi Fiat ise satışlardan yana pek memnun değil. Marka özellikle hafif ticari sınıfındaki satışlarında ciddi düşüşler yaşıyor. Yaz ayının gelmesi, yeni kredi oranları gibi etmenlerle canlanmayı hedeflediklerini belirtebiliriz.

Üçüncü sıraya gelirsek muhtemelen Türkiye'nin "ya sev ya nefret et" markasıyla karşılaşıyoruz. Çinlilerin hızlı ataklarının bir göstergesi olan Chery listemizin 3. sırasında yer alıyor. Satışlarını iyiden iyiye arttıran marka en çok satılanlar listesine 3. sıradan girdi ve 1. sıraya geçmesi de mümkün görünüyor.

En çok satılan otomobil markaları listemizin tamamı ise şu şekilde:

Renault: 32 bin 24

Fiat: 23 bin 892

Chery: 15 bin 467

Toyota: 14 bin 337

Peugeot: 12 bin 980

Hyundai: 12 bin 959

Citroen: 12 bin 602

Volkswagen: 12 bin 329

Opel: 11 bin 229

Dacia: 10 bin 899

Skoda: 9 bin 580

Ford: 8 bin 313

Mercedes-Benz: 6 bin 550

MG: 5 bin 949

Honda: 5 bin 936