Çinli Otomobil Üreticileri Rus Pazarında Büyük Başarı Yakalıyor

Togg ve D-Smart iş birliği ile otomobillerde televizyon izlemek mümkün

Türkiye'nin yayın platformlarından D-Smart, otomotiv dünyasının yenilikçi ismi Togg ile bir araya gelerek bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, otomobillerde eğlence deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Togg kullanıcıları, sevdikleri içeriklere kolayca erişebilecekleri bir yolculuk deneyimi yaşıyor. Togg'dan televizyon izlemek artık mümkün. Mobil eğlence anlayışını değiştiren D-Smart GO'nun sağladığı imkanlar sayesinde, Togg kullanıcıları her an her yerde eğlenceye ulaşabiliyor. Canlı TV izleme, ödüllü filmleri takip etme, spor içeriklerini kaçırmama gibi özellikler, mobiliteyi ön planda tutan günümüzde önemli bir avantaj sağlıyor. Togg'un pratik kullanım özellikleri de dikkat çekiyor. Hareket halindeyken ekran kapanıp, yolcu ekranında yayına devam edilmesi gibi özellikler, sürücülerin güvenliği ve konforu için tasarlanmış. D-Smart GO'nun çekici özellikleri ise kullanıcıların içeriklere istedikleri zaman erişebilmesini sağlıyor. Canlı TV izleme ve 72 saate kadar geri sarma gibi özellikler, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor ve içeriklere kolay erişim sağlıyor. T10X kullanıcılarına sunulan geniş içerik yelpazesi, dünya çapında ses getiren dizilerden spor karşılaşmalarına, belgesellerden haberlere kadar geniş bir skalayı kapsıyor. Kullanıcılar, Tru.Store üzerinden bu içeriklere erişebilir ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilirler. T10X sahipleri için sunulan bir diğer avantaj ise, Trumore uygulaması üzerinden 'Akıllı Cihazım' fonksiyonuna cihazlarını ekleyerek D-Smart GO uygulamasını 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilmeleri. Bu sayede kullanıcılar, eğlenceye erişimlerini daha da kolaylaştırıyorlar. Güvenli bir yolculuk deneyimi sağlamak için, T10X akıllı cihazlarında D-Smart GO sadece park halindeyken izlenebiliyor; cihaz hareket ettiğinde ise ekran kapanıp, yayın yolcu ekranından devam ediyor. Bu özellik, sürücülerin dikkatlerini yolda tutmalarına ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanıyor.