Çinli Otomobil Üreticileri Rus Pazarında Büyük Başarı Yakalıyor

Teknoloji

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarında da kendini göstermeye devam ediyor. Rusya'nın geçtiğimiz yıllarda Batı ile arasının giderek kötüleşmesi ve patlak veren Ukrayna savaşı, yaşanan bu durumun en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Çin firmalarının Rus pazarında 2024 yılının ilk 3 ayında elde ettiği gözle görülür başarı, gelecek için de umut veriyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarını domine etmeyi sürdürüyor

Batı markaları Rusya'da satış yapmayı tamamen bırakınca, bunu fırsat bile Çin markaları ülkeye adeta çıkarma yaparak art arda kapsamlı kampanyalar ve büyük indirimler yapmaya başlamıştı. Bu akıllıca hamlenin etkisini ise, 2024 yılındaki satış rakamları ile birlikte resmen görmüş olduk.

2024 yılının ilk çeyreğinde ülkede en çok satılan 10 otomobil markasından tam 9'u Çinli olurken, listede birinci sırayı alan şirket ise yaklaşık 90 bin adetle Rusya'nın en köklü araba üreticisi Lada oldu.

Geely ilk 3 aylık dilimde 15 bin adet barajını aşarak dikkat çekerken, Chery de aynı dönemde 13 bin adedi aştı. Ayrıca şirketin alt markaları olan Omoda, Jetour ve Exeed de sıralamada kendine yer buldu. Görünen o ki, Çinli markalar Rus pazarındaki başarısını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.

Chery tahtın yeni sahibi olmaya aday! İşte en çok satılan otomobil markaları!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli markalar global pazarda iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Çinli bir otomobil markası kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.