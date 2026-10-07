Daron Acemoğlu: Yapay zekada Türkiye için çok ciddi fırsatlar var - Son Dakika
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Daron Acemoğlu: Yapay zekada Türkiye için çok ciddi fırsatlar var

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Daron Acemoğlu: Yapay zekada Türkiye için çok ciddi fırsatlar var
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İstanbul Fintech Week 2026 ana sahnede ağırlanan Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Türkiye’nin yapay zeka dönüşümünde uygulama geliştirmeye odaklanarak güçlü bir yer edinebileceğini söyledi. Acemoğlu, insan yaratıcılığını destekleyen ve çalışanları tamamlayan uygulamaların önemine dikkat çekti.

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul Fintech Week (IFW) 2026, finansal teknolojiler ekosisteminin küresel ve yerel temsilcilerini Hilton İstanbul Maslak’ta bir araya getirdi. “Smart, Embedded and Tokenized” temasıyla 5–7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu da yer aldı. 

Konuşmasında, yapay zekanın Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Acemoğlu, bu ülkelerin teknoloji yarışında uygulama geliştirme alanına odaklanabileceğini ifade etti.

Türkiye, Endonezya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerin, gereken devasa finansal kaynaklar nedeniyle temel model geliştirme alanında Anthropic veya OpenAI gibi küresel şirketlerle rekabet etmesinin beklenemeyeceğini söyleyen Acemoğlu, “Ancak yapay zekada asıl geride kaldığımız alan ‘uygulama katmanı’dır” dedi.

"TÜRKİYE İÇİN FIRSAT UYGULAMA GELİŞTİRMEDE"

Başarılı yapay zeka uygulamalarının daha merkeziyetsiz bir yapıda geliştirileceğini belirten Acemoğlu, yatırımların ve kaynakların uygulama katmanına yönelmesiyle teknolojinin dünyaya daha dengeli yayılabileceğini söyledi. Acemoğlu, “İşte tam da bu noktada; Türkiye gibi ülkeler için çok ciddi fırsatlar bulunuyor. İnsan yaratıcılığının en iyi şekilde serpileceği alan olan inovasyon yanlısı yaklaşımla ve çalışanları tamamlayan uygulamalar geliştirerek bu dönüşümde güçlü bir yer edinmek mümkündür” ifadelerini kullandı.

Daron Acemoğlu: Yapay zekada Türkiye için çok ciddi fırsatlar var

İNSAN EMEĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKAN OTOMASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Yapay zeka dönüşümünün kalkınma üzerindeki etkilerine de değinen Acemoğlu, insan emeğinin gelişmekte olan ekonomiler için kritik bir kaynak olduğunu vurguladı. Otomasyonun bu kaynağı devre dışı bırakması halinde, ülkelerin hızlı kalkınmasının ve değer zincirinde üst basamaklara çıkmasının zorlaşabileceğini belirtti.

Acemoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İnsan zekası ile makine zekası birbirinden çok farklıdır ve iki şey birbirinden farklı olduğunda onları kullanmanın en doğal yolu birbirlerini tamamlayıcı şekilde bir araya getirmektir. Bizim 'çalışan yanlısı yapay zeka' (pro-worker AI) anlayışına yönelmemiz, teknolojiyi insan emeğini devre dışı bırakmak yerine çalışanlara yeni görevler, yeni zihinsel yetkinlikler ve yeni karar alma olanakları sunacak biçimde geliştirmemiz gerekiyor."

Daron Acemoğlu: Yapay zekada Türkiye için çok ciddi fırsatlar var

YATIRIMLAR 3 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR

Yapay zekaya aktarılan sermayenin büyüklüğüne de dikkat çeken Daron Acemoğlu, tahminlerin 2032 yılına gelindiğinde yatırımların birkaç trilyon dolara, kuvvetle muhtemel 3 trilyon doların üzerine ulaşacağını gösterdiğini söyledi. Bu yatırımların büyük ölçüde borçlanma ve finansal enstrümanlarla finanse edildiğini ifade eden Acemoğlu, harcamaların ekonomik karşılığını bulabilmesi için çok yüksek getiriler sağlaması gerektiğini dile getirdi.

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