Demirci'de Gece Gökyüzü Gözlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'de Gece Gökyüzü Gözlemi

Demirci\'de Gece Gökyüzü Gözlemi
24.07.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci'de TÜBİTAK destekli bilim merkezi, çocuklar için gökyüzü gözlem etkinliği düzenledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Bilim Demirci'de "Gece Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Demirci Belediyesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 5 atölyeli Bilim Demirci, uygulamalı bilim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Gece Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde çocuklar ve aileleri, teleskopla ay ve yıldızları gözlemledi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, merkezin ilçedeki eğitim vizyonuna büyük katkı sağladığını söyledi.

Merkezin kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Kara, şöyle konuştu:

"Bu tesiste, sadece 10 ay gibi kısa bir sürede 18 bin öğrencimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz gökyüzü gözlem gecesinde, teleskopların başına geçip ayın kraterlerini ilk kez bu kadar yakından inceleyen evlatlarımızın gözlerindeki heyecan ve merak, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde geleceğin bilim insanlarını, astronotlarını ve mühendislerini bu topraklardan yetiştirmekte kararlıyız. Nitelikli atölye çalışmalarımız ve gözlem gecelerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Demirci, Manisa, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Demirci'de Gece Gökyüzü Gözlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

13:22
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:43:45. #7.13#
SON DAKİKA: Demirci'de Gece Gökyüzü Gözlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.