DENEYAP Türkiye Proje Şenliği İskenderun'da - Son Dakika
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DENEYAP Türkiye Proje Şenliği İskenderun'da

DENEYAP Türkiye Proje Şenliği İskenderun\'da
01.07.2026 16:18
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İskenderun'da düzenlenen şenlikte 220 öğrenci, teknoloji projelerini sundu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen DENEYAP Türkiye Proje Şenliği, geleceğin teknoloji yıldızlarını bir araya getirdi.

İskenderun Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, DENEYAP Hatay İl Sorumlusu Muhammed Mahfuz Erkan ve İskenderun Gençlik Merkezi DENEYAP Sorumlusu Timur Yücel katıldı. Hatay DENEYAP ve İskenderun DENEYAP ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte 50 farklı takımdan toplam 220 teknoloji tutkunu öğrenci, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeleri jüri üyeleri ve ziyaretçilerin beğenisine sundu. Robotikten yapay zeka uygulamalarına, yazılımdan elektronik tasarımlara kadar birçok alanda hazırlanan projeler, katılımcılardan tam not aldı.

Programda konuşan İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, gençlerin teknoloji alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, "Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi ve ürettikleri projeler geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. İskenderun Gençlik Merkezi olarak Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmaya ve gençlerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji DENEYAP Türkiye Proje Şenliği İskenderun'da - Son Dakika

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