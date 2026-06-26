Denizli'den FenTech 2026 Başarısı - Son Dakika
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Denizli'den FenTech 2026 Başarısı

Denizli\'den FenTech 2026 Başarısı
26.06.2026 09:54
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Hatipzade Veli Başer Lisesi, FenTech 2026'da organizasyon ve öğrenci katılımında dikkat çekti.

Denizli'de Hatipzade Veli Başer Bilim ve Teknoloji Lisesi, İstanbul'da düzenlenen FenTech 2026 Festivali'nde hem organizasyon hem de öğrenci katılımı açısından önemli bir başarıya imza attı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 22-23 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen FenTech 2026 Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden bilim ve teknoloji odaklı okulları bir araya getirdi. Festivalde Denizli'yi temsil eden Hatipzade Veli Başer Bilim ve Teknoloji Lisesi, etkinlik boyunca sergilediği performansla dikkat çekti. Bilimsel düşünceyi, teknolojik üretimi ve yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlayan festivalde okul, yalnızca öğrencileriyle değil, organizasyon sürecindeki aktif rolüyle de öne çıktı.

Okul Müdürü Harika Afyon'un koordinasyonunda festivale katılan ekipte Teknoloji Koordinatörü Çağlar Akçay, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Hilmi Yıldız ve 12 öğrenci yer aldı. Festival kapsamında düzenlenen ve gençlerin problem çözme, yazılım geliştirme ve takım çalışması becerilerini ortaya koyduğu "Hackathon" ile "Sorun Çözen Nesiller" yarışmalarının organizasyon süreçlerinde Teknoloji Koordinatörü Çağlar Akçay önemli görevler üstlendi. Festival yürütme komitesinde yer alan Akçay, yarışmaların planlanması, uygulanması ve koordinasyonunda aktif rol oynayarak etkinliğin başarıyla yürütülmesine katkı sağladı. Böylece Denizli'den bir eğitimcinin ulusal ölçekte gerçekleştirilen teknoloji festivalinin önemli bir bölümünü yönetmesi takdir topladı.

Öğrencilerin başarısında büyük emek

Festival hazırlıkları sürecinde öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri ise Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Hilmi Yıldız oldu. Öğrencilerin proje geliştirme ve teknik hazırlık süreçlerinde yoğun mesai harcayan Yıldız, festival öncesinde ve etkinlik boyunca gençlerin yanında yer aldı. Öğrencilerin projelerini eksiksiz şekilde hazırlayabilmeleri için uzun saatler çalışan Yıldız'ın özverili çalışması, hem öğrenciler hem de okul yönetimi tarafından takdirle karşılandı. FenTech 2026 Festivali boyunca öğrenciler, teknoloji odaklı projeleri inceleme, farklı okullardan gelen gençlerle fikir alışverişinde bulunma ve bilimsel çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu. Festival aynı zamanda öğrencilerin yenilikçi düşünme, girişimcilik ve ekip çalışması becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Hatipzade Veli Başer Bilim ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, etkinlik süresince sergiledikleri disiplinli çalışma anlayışı, örnek davranışları ve temsil kabiliyetleriyle okulun ve Denizli'nin adını başarıyla duyurdu.

"Gençlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz"

Festival sonunda yapılan değerlendirmede, okul yönetimi öğrencilerin ortaya koyduğu performanstan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bilim ve teknolojinin geleceği şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çekilerek, gençlerin bu alanlarda yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Okul Müdürü Harika Afyon'un liderliğinde yürütülen çalışmaların, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunduğu belirtilirken, festivale katılan tüm öğrenciler, öğretmenler ve organizasyon ekibi teşekkürle anıldı. Hatipzade Veli Başer Bilim ve Teknoloji Lisesi, FenTech 2026'da elde ettiği deneyim ve kazanımlarla gelecekte de bilim ve teknoloji alanında öncü çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Denizli'den FenTech 2026 Başarısı - Son Dakika

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