Teknoloji

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

27.01.2026 07:25
Marmara Bölgesi'nde olası bir depremin üretim ve lojistik zincirini aksatmaması için sanayi yatırımlarının daha düşük deprem riski bulunan bölgelere yönlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma kapsamında İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak, yeni sanayi alanlarının planlanmasına ilişkin rehber hazırlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Marmara Bölgesi başta olmak üzere deprem riski yüksek alanlarda yoğunlaşan sanayi tesislerinin daha dengeli ve güvenli şekilde Anadolu'ya yayılması için bir plan üzerinde çalışıyor. Bakanlık, bu strateji ile olası büyük bir deprem sonrası üretim ve lojistik kapasitesinin zarar görmesini önlemeyi, bölgesel kalkınmayı desteklemeyi ve yerel istihdamı artırmayı hedefliyor.

SANAYİ HAVZALARI OLUŞTURULACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre çalışma kapsamında İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak. Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan OSB'lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) güvenlik analizleri yapılarak uygun yerler belirlenecek.

DEPREM RİSK ANALİZLERİ BAŞLATILDI

Bakanlık yetkilileri, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bulunan OSB'ler ve büyük tesislerle ilgili deprem risk analizlerinin başlatıldığını açıkladı. Buna göre ortaya çıkacak veriler ışığında, yeni sanayi alanlarının planlanmasına ilişkin rehber hazırlanacak.

KANDİLLİ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Planın yürütülmesinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yapılacak. Ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler de desteklenecek.

ÜLKE SANAYİSİ RİSK ALTINDA

MTA verilerine göre Türkiye'de 45 il ve 110'dan fazla ilçe, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi büyük kırık sistemleri ülke sanayisi açısından sürekli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle güvenli bölgelere sanayi dağılımının yeniden yapılması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu stratejinin hem olası felaketlerin ekonomik etkilerini azaltacağını hem de sanayinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

