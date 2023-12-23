Discord Fatal Javascript Hatası: Çözüm Yolları

Discord uygulamasını kullanırken karşılaşabileceğiniz çok fazla hata mevcut. Discord Fatal Javascript hatasıda bunlardan biridir. Peki bu problemi gidermek için neler yapmak gerekir?

Discord Fatal Javascript hatası nedir?

Discord Fatal Javascript hatası, uygulamayı kullanırken kullanıcıların karşılaştığı yaygın bir hatadır. Bu hatayı oluşturabilecek çeşitli nedenler vardır. İşte bazıları:

Hasarlı Konfigürasyonlar, Discord'un Javascript hatası vermesinin önemli nedenlerinden biridir. Çünkü hasarlı konfigürasyonlar, veri paketlerinin düzgün bir şekilde senkronize edilmesine izin vermez.

Antivirüs programlarından kaynaklı hatalarda vardır. Bazen sistemde bulunan antivirüs yazılımı Discord klasöründeki dosyaları virüslü olarak işaretler. Bu nedenle kullanıcıların gerekli dosyaları kullanmasını engeller. Bu dosyalara antivirüs programından izin vererek hatayı düzeltebilirsiniz.

Hatalı kurulum da bu soruna yol açan nedenlerden biridir. Bu nedenle Discord'u silip tekrardan indirmenizde çözüm yollarından biridir.

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Discord Fatal Javascript hatasının çözüm yolları

Discord Fatal Javascript hatasının ana nedenlerinden biri, uygulamanın hatalı kurulumudur. Bu sebeple hatayı düzeltmek için Discord'u silip hatasız bir şekilde yüklenmesi gerekir.

Antivirüs'ü devre dışı moduna almak yapılacak en basit çözümlerdendir. Antivirüs yazılımı arka planda çalışarak herhangi bir kötü amaçlı yazılımın sisteme girmesini engeller. Bu yazılımlar bazen bu hatayı tetikler ve uygulamaya girmenizi engeller. Antivirüs programınızı kapatarak bu sorunu önleyebilirsiniz.

Javascript hatasını düzeltme yöntemleri

Discord Appdata içindeki dosyaları temizleyip ardından hatanın giderilmesi için sisteminizi yeniden başlatın.

Klavyenizden Windows + R tuşlarına basın. Bir iletişim kutusu açılacaktır. Kutunun içine "%appdata%" yazın ve Enter'a tıklayın.

Klasör açılacaktır. "Discord" klasörüne tıklayın ve dosyaları kaldırmak için Sil düğmesine tıklayın.

Şimdi klavyeden Windows + R tuşlarına tekrar basın. Açılan kutuya bu sefer "%localappdata%" yazın ve Enter'a tıklayın.

Açılan klasörde tekrardan Discord klasörüne girin. Tüm dosyaları silmek için Sil tuşuna basın.

Antivirüs engelini ve tarama sistemini kontrol edin

Bazen sistemdeki anti virüs yazılımı Discord klasöründeki update.exe dosyasını virüslü dosya olarak görür. Bu da Discord Fatal Javascript hatasına yol açar.

Arama çubuğuna girin ve Komut istemini yönetici olarak çalıştırın.

Aşağıda gösterildiği gibi "gpupdate/force" yazın. Güncelleme süreci başlayıp tamamlanacaktır.

Güncelleme tamamlandıktan sonra hatanın düzelmesi için Discord'u tekrar çalıştırmayı deneyin.

Kaliteli Windows Ses Video Deneyim Hizmeti türünü değiştirin

Klavyenizden Windows + R tuşlarına basın ve Enter'a tıklayın.

Kaliteli Windows Ses Video Deneyim'i arayın. Sağ tıklayıp ardından özelliklere tıklayın.

Açılan pencerede Durdur'a tıklayın. Sonra yanında bulunan Başlat'a tıklayın.

Başlangıç türü sekmesine tıklayın ve Otomatik olarak ayarlayın.

Üstte bulunan Oturum Açma sekmesine girin ve Gözat'a tıklayın.

Açılan kutuya account adınızı girin ve hesabınızın adını ekleyin ardından Tamam'a basın.

Uygula'ya tıklayın ve ardından Tamam'a tıklayın.

Son olarak sisteminizi yeniden başlatın. Hata çözülecektir.