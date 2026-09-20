Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 sürüyor, T3 Vakfı'ndan üreten toplum mesajı geldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 sürüyor, T3 Vakfı'ndan üreten toplum mesajı geldi

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Diyarbakır\'da TEKNOFEST 2026 sürüyor, T3 Vakfı\'ndan üreten toplum mesajı geldi
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Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 yarışmalarına ev sahipliği yapıyor. T3 Vakfı Proje Koordinatörü Mustafa Kara, etkinliğe güzel bir ilgi olduğunu belirterek Türkiye'nin artık teknoloji tüketen değil üreten topluma dönüştüğünü söyledi.

Diyarbakır'da TEKNOFEST 2026 kapsamında yapılan yarışmalar devam ediyor. T3 Vakfı Proje Koordinatörü Mustafa Kara, etkinliğe çok güzel bir ilgi olduğunu belirterek, "Ülke, artık teknoloji tüketen değil, üreten bir topluma dönüştük" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki TEKNOFEST Yarışmasında çalışmaların sergilenmesi ve yarışmalar devam ediyor. T3 Vakfı Proje Koordinatörü Mustafa Kara, Diyarbakır TEKNOFEST'te, T3 Vakfı'nın İstanbul'daki teknoloji atölyelerinde eğitim gören çocukların üç projesi olduğunu söyledi. Kara, "Projelerimizden bir tanesi meteor yağmur takvimi. Öbür tarafta astronomi uzay bilimlerinde gelecek diye bir takımımız var. Gelecek takımımızın projesi de ayın evrelerine smile ettiğimiz güzel bir proje. Dikdur takımımız var. Bunların üçü de teknoloji atölyelerinde eğittiğimiz çocuklar tarafından yapılan proje. İstanbul'da T3 Vakfına bağlı deney-yap atölyelerimi var. Oraya da sınavla öğrenci alıyoruz. Orada yapay zeka destekli teknoloji eğitimi veriyoruz. Oradan da TEKNOFEST'e proje üretmelerini sağlıyoruz" dedi.

Ülkeye güzel hizmetler yapacak çocuklar yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Kara, "Burası ilkokul seviyesi, ilkokul takımları burada. Üniversite, lise seviyesinde takımlarda var. Çok güzel bir ilgi var. Ülke, artık teknoloji tüketen değil, üreten bir topluma dönüştük. Çocuklar, oyun oynayan değil, oyunu yapıp sonra oynayan hale geliyorlar. Bu, bizim için çok önemli. Türkiye, öyle bir ekosistem oluşturduk ki, son 10 yılda insansız hava aracı (İHA) ve silahlı hava aracında (SİHA) gösterdiğimiz başarı dünyada bizi bir üst lige çıkardı. İnşallah bu çocukların gayretiyle orada ilerlemeye devam edeceğiz. Dünyanın teknoloji üreten ilk 5 ülkesine girmeyi hesaplıyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'ın çok güzel bir şehir olduğunu kaydeden Kara, "İlk defa Diyarbakır'a geldim. Misafirperverlikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. İnanılmaz nazik insanlar. Güleryüz için teşekkür ettik. Sağ olsunlar. Veliler ve çocukların ilgisi çok var. Bazı çocuklar seneye de buraya gelmemizi istediler. Güneydoğu'da devamlı bir elimizin olması lazım" şeklinde konuştu.

Yarışmacılardan Kayra Necati Kara, TEKNOFEST'te havacılıkta yapay zeka yarışmasında olduklarını söyleyerek, "Bu yarışmada bizden üç farklı görevde farklı farklı yapay zeka modelleri eğitmemiz isteniyor. Pozisyon kestirme, nesne tespiti görevlerimiz var. Sonuç verecek en iyi yapay zeka modellerini eğitmeye çalışıyoruz. burada görmüş olduğunuz Vakkas adlı önleyici dron aracımız bir girişime de dönüştü. İsmi Hamidiye Savunma Teknolojileri olan. Yaklaşık 6 aydır bu aracı geliştirmeye çalışıyoruz. bu aracın ana çalışma mantığı hedef sabit kanatlı insansız hava aracı kamikaze dronları tespit, takip edip daha sonra hedef araca kitlenip belli bir mesafe yakınına gelip imha etmek" dedi.

Kaynak: İHA
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