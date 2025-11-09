Dizüstü bilgisayarı bomba gibi patladı; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Dizüstü bilgisayarı bomba gibi patladı; o anlar kamerada

Dizüstü bilgisayarı bomba gibi patladı; o anlar kamerada
09.11.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen bir nedenle patladı. Özcan, yarım metre yüksekliğe çıkan alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. Bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, çalışma masasında da hasar oluştu. Özcan, daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ancak bir bilgisayarda ilk kez böyle bir duruma şahit olduğunu belirtti. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

Gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bomba gibi patladı. Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BİLGİSAYAR KULLANILMAZ HALE GELDİ, MASA YANDI

Olay, 28 Ekim'de meydana geldi. Gayrimenkul sektöründe çalışan Özgür Özcan'ın kullandığı dizüstü bilgisayar, bilinmeyen nedenle bomba gibi patladı. Şaşkına dönen Özcan, yaklaşık yarım metre yükselen alevleri üfleyerek söndürmeye çalıştı. Patlamanın etkisiyle bilgisayar kullanılamaz hale gelirken, çalışma masasında da hasar oluştu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

"YÜZÜM YANABİLİRDİ"

Yaşadığı şoku anlatan Özgür Özcan, "Bilgisayar başında oturuyordum, ekran açıktı. Bir anda bilgisayardan sesler çıkmaya başladı. Ses çıkınca irkilip, geri çekildim. O an bir anda bomba gibi patladı. Yaklaşık yarım metreye yakın bir ateş çıktı. Sonra yangın çıkmasın diye üfleyerek söndürmeye çalıştım. Gerçekten son anda kurtardım, yüzüm yanabilirdi ya da gece biz burada değilken olsa Allah korusun yangın çıkabilirdi, o yüzden büyük bir olay atlattık" dedi.

"NE DUYDUM NE GÖRDÜM"

Daha önce cep telefonlarının patladığını duyduğunu ve sosyal medyada gördüğünü ancak bir bilgisayarda ilk kez böyle bir duruma şahit olduğunu söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Daha önce bir olay yaşamadık ama ben bu olayı araştırdım, 'Patlaması çok büyük bir sorun. Garanti süresi içinde olmasa bile, patlama büyük bir ayıp olduğu için bir sorun' diyorlar. Gerçekten çok korktuk, kime anlatsam herkes, 'Bilgisayar patlar mı? Telefonu duyduk ama bilgisayarı hiç duymamıştık' diye tepki verdi. Yetkili servise ulaştım, onlar da daha önce böyle şeylerle karşılaşmadıklarını söylediler. İncelemek için aleti istiyorlar, incelemenin sonucunu bekleyeceğiz. Ben birkaç defa televizyonda telefonların tamir edilirken patladığını görmüştüm ama bilgisayarı ne gördüm ne de duydum. Başımıza gelmez diyorduk ama başımıza geldi. Artık aleti şarjda tutmamaya çalışıyorum. Etrafımda bu olayı duyan insanlar da artık bu şekilde yapıyor. Açıkçası herkeste bir tedirginlik oldu."

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Özgür Özcan, Bilgisayar, Eskişehir, Teknoloji, Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dizüstü bilgisayarı bomba gibi patladı; o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi 3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Yeşilçam’ın usta ismi Salih Güney’den üzen haber Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

11:06
Bakan Tunç: Demirtaş’la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz
10:58
Mourinho’dan Fener’e ağır fatura 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş
10:44
Mehmet Ali Erbil’in evlilik itirafı kriz çıkardı Eşi evi terk etti
Mehmet Ali Erbil'in evlilik itirafı kriz çıkardı! Eşi evi terk etti
10:17
Gürsel Tekin’den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor
09:38
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu
09:25
Dev banka hacklendi Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 11:37:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Dizüstü bilgisayarı bomba gibi patladı; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.