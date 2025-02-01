Doç. Dr. Selçuk Atay Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Teknoloji

Doç. Dr. Selçuk Atay Türkiye Birincisi

Doç. Dr. Selçuk Atay Türkiye Birincisi

Karabük Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Atay, Yeni Türk Edebiyatı ve Filoloji alanlarında Türkiye birincisi oldu.

01.02.2025 17:17
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Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Atay, "Yeni Türk Edebiyatı" ve "Filoloji" alanlarında Türkiye birincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Atay, 2024 yılında yaptığı akademik çalışmalarla önemli başarıya imza attı.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre Atay, "Filoloji" alanında 6 bin 78, "Yeni Türk Edebiyatı" alanında ise 761 araştırmacı arasından Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Atay, 78 bin 383 sosyal bilimler araştırmacısı içinde Türkiye genelinde 30. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Atay, Karabük Üniversitesine başarı kazandırmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Akademik yayınların sadece nicelik değil, nitelik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Atay, başarısının temelinde uluslararası yayın kuruluşu tarafından basılan beş ciltlik eserin olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen hazırlanan eserin Türk edebiyatı tarihi açısından da değerli olduğunu kaydetti.

Atay bu önemli başarının kazanılmasında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin'in akademik çalışmalara verdiği desteğin de büyük payı olduğunu ifade etti.

Atay'ın "Türk Edebiyatının İç 100'ü" adlı eseri, 1920-1950 yıllarındaki edebiyatçılarla yapılan anketleri derleyerek edebiyat tarihine ışık tutuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Doç. Dr. Selçuk Atay Türkiye Birincisi - Son Dakika

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