DPÜ Rektörü, ÜNİDES\'te son 5 dönemde 54 proje desteği alan toplulukları tebrik etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında bugüne kadar 54 proje desteği alarak önemli bir başarı elde etti.

DPÜ öğrenci topluluklarının proje geliştirme kapasitesi ve nitelikli üretimi, ÜNİDES sonuçlarıyla bir kez daha ortaya konuldu. Öğrenci topluluklarına sağlanan rehberlik ve akademisyenlerin destekleriyle çalışmalarını sürdüren DPÜ, ÜNİDES kapsamında projelerin kabul edildiği son 5 dönemde toplam 54 projesine destek almaya hak kazandı.

Kabul edilen projeler arasında roket teknolojileri, yapay zeka, insansız hava araçları, siber güvenlik ve otonom sistemler gibi teknoloji odaklı çalışmaların yanı sıra toplumsal faydaya yönelik projeler de yer aldı. Yeşilay iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele, İtfaiye Topluluğu ile afet yönetimi ve yangın bilinci, engelliler günü farkındalığı, sıfır atık ve doğa bilinci gibi çeşitli alanlarda projeler hayata geçirildi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması ile çocuk ve aile odaklı atölye çalışmaları da ÜNİDES kapsamında destek alan projeler arasında yer aldı.

Başarıda yalnızca Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki öğrenci toplulukları değil, DPÜ'nün ilçe meslek yüksekokulları ve fakültelerinde faaliyet gösteren topluluklar da önemli rol üstlendi.

Şaphane Bilim Sanat Kültür ve Sağlık Topluluğu, Gediz Sanat ve Tasarım Topluluğu ile Hisarcık Bilim Kültür ve Sanat Topluluğu, hazırladıkları özgün projelerle ÜNİDES desteği alarak ilçelerdeki öğrencilerin proje üretme potansiyelini ortaya koydu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrenci topluluklarının teknolojiden sanata, doğa bilincinden sosyal sorumluluğa, afet yönetiminden bağımlılıkla mücadeleye kadar geniş bir alanda proje üretmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, ÜNİDES platformunda üniversiteyi ve Kütahya'yı başarıyla temsil eden öğrenci topluluklarını, projelerde emeği geçen öğrencileri ve onlara rehberlik eden akademisyenleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.