DPÜ Rektörü, ÜNİDES'te son 5 dönemde 54 proje desteği alan toplulukları tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ Rektörü, ÜNİDES'te son 5 dönemde 54 proje desteği alan toplulukları tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ Rektörü, ÜNİDES\'te son 5 dönemde 54 proje desteği alan toplulukları tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci toplulukları, ÜNİDES kapsamında son 5 dönemde 54 proje desteği aldı. Desteklenen projeler arasında roket, yapay zeka, bağımlılıkla mücadele ve afet yönetimi gibi çalışmalar yer aldı; Rektör Kızıltoprak toplulukları tebrik etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında bugüne kadar 54 proje desteği alarak önemli bir başarı elde etti.

DPÜ öğrenci topluluklarının proje geliştirme kapasitesi ve nitelikli üretimi, ÜNİDES sonuçlarıyla bir kez daha ortaya konuldu. Öğrenci topluluklarına sağlanan rehberlik ve akademisyenlerin destekleriyle çalışmalarını sürdüren DPÜ, ÜNİDES kapsamında projelerin kabul edildiği son 5 dönemde toplam 54 projesine destek almaya hak kazandı.

Kabul edilen projeler arasında roket teknolojileri, yapay zeka, insansız hava araçları, siber güvenlik ve otonom sistemler gibi teknoloji odaklı çalışmaların yanı sıra toplumsal faydaya yönelik projeler de yer aldı. Yeşilay iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele, İtfaiye Topluluğu ile afet yönetimi ve yangın bilinci, engelliler günü farkındalığı, sıfır atık ve doğa bilinci gibi çeşitli alanlarda projeler hayata geçirildi.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması ile çocuk ve aile odaklı atölye çalışmaları da ÜNİDES kapsamında destek alan projeler arasında yer aldı.

Başarıda yalnızca Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki öğrenci toplulukları değil, DPÜ'nün ilçe meslek yüksekokulları ve fakültelerinde faaliyet gösteren topluluklar da önemli rol üstlendi.

Şaphane Bilim Sanat Kültür ve Sağlık Topluluğu, Gediz Sanat ve Tasarım Topluluğu ile Hisarcık Bilim Kültür ve Sanat Topluluğu, hazırladıkları özgün projelerle ÜNİDES desteği alarak ilçelerdeki öğrencilerin proje üretme potansiyelini ortaya koydu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrenci topluluklarının teknolojiden sanata, doğa bilincinden sosyal sorumluluğa, afet yönetiminden bağımlılıkla mücadeleye kadar geniş bir alanda proje üretmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, ÜNİDES platformunda üniversiteyi ve Kütahya'yı başarıyla temsil eden öğrenci topluluklarını, projelerde emeği geçen öğrencileri ve onlara rehberlik eden akademisyenleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiKütahyaRektörKültürEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
7 maçta sıfır katkı Galatasaray Sane’nin yerine yıldızını buldu 7 maçta sıfır katkı! Galatasaray Sane'nin yerine yıldızını buldu
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:35:50. #.0.2#
SON DAKİKA: DPÜ Rektörü, ÜNİDES'te son 5 dönemde 54 proje desteği alan toplulukları tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei