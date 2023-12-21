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Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Kasım 2023 - Son Dakika
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Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Kasım 2023

Speedtest tarafından paylaşılan verilere göre, Singapur dünyada en hızlı internete sahip ülke olarak 263.51 Mbps ortalama indirme hızıyla zirvede yer alıyor. Türkiye ise 41.49 Mbps ile 105. sırada bulunuyor.

Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Kasım 2023
21.12.2023 - 09:14,
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İnternet, günümüzde herkesin kolayca erişebilmesi gerekli görülen bir araç. Dünyada milyarlarca insan, bu araç sayesinde birbiriyle iletişim kurabiliyor. Bununla beraber eğitimden sağlığa, ticaretten sosyalleşmeye kadar pek çok alanda aktif rol oynayan internet için ülkeler de yatırımlarını sürekli olarak artırıyor. Peki dünyada en hızlı internete sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte liste…

Dünyada en hızlı internete sahip ülkeler – Kasım 2023

İnternet hızını test etmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan Speedtest tarafından Kasım 2023'e ilişkin paylaşılan verilere baktığımızda dünyada ortalama indirme hızının 90.21 Mbps olduğunu görüyoruz.

Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Kasım 2023

En hızlı internete sahip ülkeler listesinin zirvesinde 263.51 Mbps ortalama indirme hızı ile Singapur bulunuyor. Hemen ardından onu yine aynı kıtada bulunan Hong Kong, 259.02 Mbps ile takip ediyor. Üçüncü sırada ise 249.82 Mbps sunan Şili bizi karşılıyor.

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Listenin devamında ise Asya'nın yükselen yıldızı Çin'i görüyoruz. Ülkede ortalama indirme hızı 248.92 Mbps olarak ölçüldü. Sıralamanın biraz daha aşağısına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 219.71 Mbps olduğunu görüyoruz.

Listede ülkemiz de yer aldı. Buna göre Türkiye'de ortalama indirme hızı 41.49 Mbps olarak ölçüldü. 105. sırada bulunan Türkiye'nin öncesi ve ardında Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer aldı. Bu durum sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Dünyada en hızlı internetin olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı;

SıraÜlkeOrtalama İndirme Hızı (Mbps)1Singapur263.51 Mbps2Hong Kong259.02 Mbps3Şili249.82 Mbps4Çin248.92 Mbps5Monako247.37 Mbps6Birleşik Arap Emirlikleri239.40 Mbps7İzlanda226.05 Mbps8Amerika Birleşik Devletleri219.71 Mbps9Tayland216.26 Mbps10Danimarka209.52 Mbps11Fransa207.41 Mbps12Romanya205.74 Mbps13İspanya201.08 Mbps14İsviçre195.20 Mbps15Japonya185.71 Mbps16Hollanda181.30 Mbps17Kanada176.47 Mbps18Andorra170.69 Mbps19İsrail167.41 Mbps20Yeni Zelanda162.50 Mbps21Makao160.00 Mbps22Tayvan157.67 Mbps23Macaristan155.12 Mbps24Portekiz154.39 Mbps25Kuveyt148.47 Mbps26Panama147.25 Mbps27Brezilya140.46 Mbps28İsveç139.38 Mbps29Polonya139.28 Mbps30Uruguay139.13 Mbps100El Salvador47.63 Mbps101Güney Afrika45.62 Mbps102Guatemala44.34 Mbps103Belize44.31 Mbps104Burkina Faso42.46 Mbps105Türkiye41.49 Mbps106Demokratik Kongo Cumhuriyeti39.94 Mbps107Venezuela39.83 Mbps108Bangladeş39.83 Mbps109Kongo39.78 Mbps110Kuzey Makedonya39.15 Mbps

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir ülke var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Singapur, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülkeler - Kasım 2023 - Son Dakika


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