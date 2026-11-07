Düzce Üniversitesi'nde IDEC 2026, 18 ülkeden yaklaşık 250 kişiyle sona erdi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde IDEC 2026, 18 ülkeden yaklaşık 250 kişiyle sona erdi

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Düzce Üniversitesi\'nde IDEC 2026, 18 ülkeden yaklaşık 250 kişiyle sona erdi
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Düzce Üniversitesi ile Malezya INTI International University iş birliğinde düzenlenen IDEC 2026 tamamlandı. 18 ülkeden yaklaşık 250 katılımcıyla hibrit düzenlenen konferansta dijital pedagoji, eğitimde yapay zeka ve küresel ortaklıklar ele alınarak iş birliğine katkı sağlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. uluslararası dijital eğitim konferansı başarıyla tamamlandı. Türkiye, Malezya, Çin, İngiltere ve Japonya'nın da bulunduğu 18 farklı ülkeden yaklaşık 250 katılımcıyla yapıldı.

Düzce Üniversitesi ve Malezya INTI International University iş birliğiyle düzenlenen "3. Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı (IDEC 2026)" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren 3. Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı (IDEC 2026) Başkanı Dr. Renee Chew Shiun Yee, uluslararası akademik iş birliği sayesinde kurumların bir araya geldiğini belirterek "Çevrim içi ve yüz yüze katılım sağlayan, aralarında Türkiye, Malezya, Çin, İngiltere ve Japonya'nın da bulunduğu 18 farklı ülkeden yaklaşık 250 katılımcıyla zengin bir perspektif çeşitliliğini paylaştık. Bu konferans kapsamında dijital eğitimin sadece teknoloji ve algoritmalardan ibaret olmadığını aynı zamanda insanlığı güçlendirmeyi, kapsayıcılığı, insan refahını ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi de amaçladık" dedi.

"Geleceğe uzanan kalıcı dostluk"

Malezya INTI International University Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing, Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı'nda (IDEC 2026) yer almaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Bu buluşmayı, kurumlarımız arasındaki ortaklığın resmi olarak uluslararası seviyeye taşınmasının değerli bir adımı olarak görüyorum. Konferansımızda mühendislikten sosyal bilimlere kadar çok disiplinli bir yaklaşım benimseyerek, eğitimin sürdürülebilir şehirler, insan refahı, ekonomik büyüme ve inovasyon için nasıl kritik bir öneme sahip olduğunu ele alıyoruz. Eğitimin geleceğinin hepimizin kolektif sorumluluğu olduğuna inanıyor; bu platformun geleneksel kalıpları yıkarak geleceğe uzanan kalıcı dostluklar ve güçlü mesleki iş birlikleri doğurmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"İşbirliklerine önem veriyoruz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sadece akademik bir etkinlik için değil, aynı zamanda geleceğin eğitim vizyonunu ortak akılla şekillendirmek için bir arada olduklarını dile getirdi. Rektör Sözbir, konferansın ana teması olan Sürdürülebilir Gelecekler İçin Dijital Eğitimi İlerletmek: İnovasyon, Kapsayıcılık, İnsan Refahı ve Küresel Ortaklıkların günümüz dünyasının hızla değişen dinamiklerine son derece uygun, hayati bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi olarak uluslararası iş birliklerine, bilginin evrenselliğine ve kurumlar arası ortaklıklara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Sözbir, IDEC 2026'nın teknolojiyle pedagojiyi buluşturmak, kapsayıcı eğitim modellerini tartışmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu söyleyerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Doğru dengeyi kurmak önemli"

Açılış konuşmalarının sonrasında davetli konuşmacıların sunumlarına geçildi. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pakize Erdoğmuş, yapay zekanın, endüstriden eğitime kadar hayatımızın her alanını köklü bir şekilde etkilediğini belirterek, "Geleceğin yükseköğretimi için üç model öneriyorum: İnsan liderliğinde eğitim, insan gözetiminde yapay zeka destekli eğitim ve yapay zeka liderliğinde eğitim. Bu sebeple asıl amacımız insan zekası ile yapay zeki arasında bir seçim yapmak değil ikisi arasında en doğru dengeyi kurmaktır" ifadelerine yer verdi.

"Teknolojik ve dijital gelişim hızla sürüyor"

Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli bin Adam, 2020 yılındaki COVID-19 salgınının, eğitimi dijitalleşmeye zorlayan büyük bir dönüm noktası oluşturduğunu söyleyerek, bu sürecin dijital eğitimin öğrencilere esneklik sağlamasını beraberinde getirirken veri kirliliği ve odaklanma sorunlarını da ortaya çıkardığı tespitinde bulundu. Prof. Dr. Fadzli bin Adam "Teknolojik ve dijital gelişmelerin hızla sürdüğü bu süreçte eğitimin merkezinde mutlaka insan ruhunun yani insani değerlerin ve yapay zekayı insancıllaştırmanın yer alması gerektiğini önemle savunmak istiyorum" diyerek sözlerine son verdi.

"Ödevler hızlı ama öğrenciler konuyu anlayamamakta"

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Kırcaburun ise yaptığı çalışmada, insan merkezli üretken yapay zekanın eğitimdeki yerini ve sürdürülebilir dijital eğitim bağlamındaki etkilerini incelediğini dile getirdi. Bu kapsamda yapay zekanın öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olup materyal hazırlamayı kolaylaştırsa da daha hızlı çalışmanın her zaman daha iyi öğrenme anlamına gelmediğini belirten Kırcaburun, "Öğrenciler ödevlerini çok kısa sürede bitirebilmekte ancak konuyu yeterince anlayamamaktadır. Bu nedenle dijital eğitimin kapsamını genişleterek yapay zekanın eşit erişimi, insan refahını ve adil bir öğrenme sürecini desteklemesini sağlamak için çalışmalıyız" sözleriyle sunumunu noktaladı.

Yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere hibrit formatta düzenlenen programın öğleden sonraki bölümünde eş zamanlı oturumlar gerçekleştirildi. Dijital eğitim alanındaki gelişmeleri ve karşılaşılan zorlukları ele alan konferans, bilgi alışverişi, disiplinler arası iş birliği ve dijital çağda eğitimin dönüşümüne odaklanan yenilikçi araştırmaların paylaşılması için küresel bir platform işlevi gördü.

Programda, kapsayıcı, sürdürülebilir ve insan odaklı eğitim sistemlerinin şekillendirilmesinde dijital teknolojilerin rolü vurgulandı. Konferans kapsamında; dijital pedagoji, eğitimde yapay zeka, dijital kapsayıcılık ve küresel eğitim ortaklıkları gibi temel konular masaya yatırılırken, program küresel etkileşime ve iş birliğine de büyük katkı sağladı.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiYapay ZekaTeknolojiMalezyaEğitimSon Dakika

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