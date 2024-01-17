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e-Devlet çöktü mü?

Vatandaşların resmi işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebildiği e-Devlet hizmeti, son saatlerde erişim sorunlarıyla karşı karşıya. Kullanıcılar, siteye ulaşılamadığı veya erişimin engellendiği bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Sorunun nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

e-Devlet çöktü mü?
17.01.2024 - 10:29,
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Vatandaşların resmi işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlayan e-Devlet hizmeti, milyonlarca kayıtlı kullanıcıya sahip. Ancak son saatlerde erişim sorunları ile gündemde. Öyle ki kullanıcılar "Bu siteye ulaşılamıyor" şeklinde bir mesaj ile karşılaşıyor. Peki e-Devlet çöktü mü? Neden erişim sağlanamıyor? İşte tüm detaylar…

e-Devlet çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor

Bugün akşam saatlerinde başlayan teknik sorunla birlikte sosyal medya üzerinde kullanıcılar, e-Devlet'in çöktüğüne dair paylaşımlarda bulunmaya başladı. Kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor" veya "Bu Sayfaya Erişiminiz Engellenmiştir" şeklinde bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Platformun neden çöktüğü resmi olarak bilinmiyor fakat tahminler, yoğunluktan kaynaklandığı yönünde.

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından emekliler için bir zam daha yapıldı. Yüzde 5 oranında yapılan bu zammın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Bu bağlamda vatandaşların e-Devlet'e akın etmesi sebebiyle yoğunluk yaşandığı ve sunucuların bu yoğunluğu kaldıramadığı tahmin ediliyor. Tabii platformun çökmesinin farklı bir nedeni de olabilir.

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Sorunun ne zaman çözüleceği şimdilik bilinmiyor. Fakat resmi işlemlerde aksaklık yaşanmaması için problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. Yani şu anlık beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

GÜNCELLEME: e-Devlet, tekrardan hizmete açıldı.

e-Devlet'e erişim sorunları yaşanıyor!

?? Sizde durum nasıl? ??

— ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) January 16, 2024

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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